Состояние ІТ: активность соискателей снизилась (инфографика) — Finance.ua

Состояние ІТ: активность соискателей снизилась (инфографика) Сегодня 14:05 — Личные финансы

Состояние ІТ: активность соискателей снизилась (инфографика)

После оживления в мае в июне активность в сфере ІТ несколько утихла.

Об этом сообщают Djinni.

Активность рекрутеров уменьшилась — они опубликовали на Djinni 14,1 тысячи объявлений, на 9% меньше, чем в мае. Снизилась и активность соискателей — на 4%: за это же время свой профиль активировали 19,6 тысячи кандидатов.

Кандидатов в поиске все больше, чем предложений от рекрутеров: в среднем 9 кандидатов на 1 вакансию. В Джинни подсчитали, что для одного найма в этом году рекрутер изучает вдвое больше резюме, чем в 2021 году.

Важно, что на фоне всеобщего спада в ІТ кандидаты без опыта становятся более востребованными: количество вакансий для таких специалистов за полгода выросло почти вдвое. Однако доля вакансий для таких специалистов все еще остается самой маленькой — на сайте опубликовано 550 предложений за июнь.

Стоит отметить, что заработная плата опытных технических специалистов — с опытом от 3 и даже от 7 лет — сократилась на 500 долларов к прошлогодним показателям.

По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в июне количество заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли уменьшилось на 4% к маю.

В первый летний месяц предприниматели в Киеве получили меньше заказов на 8%.

Незначительный рост произошел только в Одессе и Днепре — на 1% и 2% соответственно. Самыми популярными бизнес-нишами среди новых пользователей в июне были ритейл (розничная и оптовая торговля) и авто.

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