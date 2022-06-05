Состояние Маска упало на 17 миллиардов долларов в день после утечки письма о сокращениях в Tesla — Finance.ua
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Состояние Маска упало на 17 миллиардов долларов в день после утечки письма о сокращениях в Tesla

Сегодня 10:30Фондовый рынок
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Состояние самого богатого человека планеты Илона Маска упало на 16,9 млрд долларов в пятницу на фоне новостей о его письме топ-менеджменту Tesla по поводу предстоящих сокращений в компании.
Об этом пишет Forbes USA.
Сейчас состояние Маска оценивают в 216,8 млрд дол.
Ранее Reuters ознакомилось с письмом миллиардера, адресованным топ-менеджменту автоконцерна, в котором он заявил об «очень плохом предчувствии» по поводу американской экономики и планах уволить около 10% сотрудников, приостановив наем.
Как отмечает Forbes USA, вскоре после этого акции Tesla упали на 9,2%.
«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся», — отметил в разговоре с изданием главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей.
По его словам, акции Tesla демонстрируют хороший рост, когда руководитель компании молчит.
«Tesla — быстрорастущая компания, которая наращивает производство на двух новых заводах, поэтому приостановка найма вызывает много вопросов. Судя по сегодняшней реакции, рынок предполагает худшее», — заявил аналитик CFRA Гарретт Нельсон.
«Многие другие технологические компании идут подобным путем», — говорит директор по инвестициям Blanke Schein Wealth Management Роберт Шайн, комментируя письмо Маска о планах приостановить наем.
«Facebook, например, недавно объявил о своих планах приостановить прием на работу. Инвесторы начинают замечать финансовые проблемы, которые поражают развивающиеся компании», — добавил он.
В целом с начала 2022 года состояние Маска сократилось на $55 млрд, однако он продолжает возглавлять рейтинг Forbes самых богатых бизнесменов мира. Второе место занимает глава LVMH Бернар Арно, чей капитал меньше состояния Маска почти на $60 млрд и оценивается в $157,9 млрд.
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По материалам: Економічна Правда
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