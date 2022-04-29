Состояние Цукерберга возросло на 11 миллиардов долларов за день — Finance.ua
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Состояние Цукерберга возросло на 11 миллиардов долларов за день

Сегодня 10:15Фондовый рынок
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В четверг акции Meta Platforms Inc. повысились более чем на 17%, в результате чего состояние Марка Цукерберга возросло на 11 миллиардов долларов.
Акции Meta Platforms Inc. выросли на 17,6% в четверг после того, как компания сообщила, что ее социальная сеть Facebook прибавила пользователей больше, чем прогнозировалось в первом квартале.
По данным Bloomberg Billionaires Index, это увеличило на 11 миллиардов долларов состояние основателя Facebook Марка Цукерберга. Это самый большой однодневный рост доходов из полученных им когда-либо.
Недавний рост числа пользователей Facebook можно считать резким поворотом для Meta, сообщившей о первом в истории снижении количества пользователей платформы за последние три месяца 2021 года.
Несмотря на то, что акции Meta в четверг выросли, они остаются на 39% ниже года.
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По материалам: Економічна Правда
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