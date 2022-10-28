Состояние Цукерберга уменьшилось более чем на 100 млрд долларов — Bloomberg Сегодня 17:49 — Фондовый рынок

Состояние Цукерберга уменьшилось более чем на 100 млрд долларов — Bloomberg

Состояние владельца корпорации Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга с сентября прошлого года сократилось более чем на 100 миллиардов долларов.

По данным издания, у 38-летнего Марка Цукерберга сейчас чистый капитал в размере 38,1 миллиарда долларов, это ошеломляющее падение по сравнению с пиком в 142 миллиарда долларов в сентябре 2021 года.

Кроме того, доход компании Meta снизился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Падение наблюдается уже два квартала подряд.

Стоит отметить, что корпорация, владеющая платформами социальных сетей Facebook и Instagram, сталкивается с большими затратами, поскольку вкладывает значительные средства в свою версию виртуальной реальности. В Нью-Йорке акции Meta упали на 25%. Цена акций составляет около 100 долларов, это самый низкий показатель с 2016 года по сравнению с 382 долларами ранее.

В издании отметили, что Марк Цукерберг, недавно занимавший третье место в списке самых богатых людей мира, уступая только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу, сейчас опустился на 23-ю строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Сколько потеряли самые богатые

В июле этого года сообщалось, что 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов в первой половине 2022 года. Это крупнейшее падение состояния миллиардеров с 1970 года.

Состояние Илона Маска снизилось почти на 62 миллиарда долларов.

Основатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос потерял примерно 63 миллиарда долларов.

Капитал основателя компании Meta Марка Цукерберга сократился более чем вдвое.

Это большая разница по сравнению с предыдущими двумя годами, когда состояние богатейших выросло. Поскольку правительство и центральные банки ввели меры по стимулированию бизнеса после пандемии Covid-19. И таким образом повысили стоимость всего, от технологических компаний до криптовалют.

В компании Илона Маска Tesla Inc. до июня наблюдался худший квартал в истории. Также доходы значительно упали и в Amazon.com Inc. Джеффа Безоса.

Bykvu По материалам:

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