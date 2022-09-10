Состояние бизнеса: в августе было зарегистрировано более 22 тысяч ФЛП — Finance.ua

Состояние бизнеса: в августе было зарегистрировано более 22 тысяч ФЛП Сегодня 10:08

В августе было зарегистрировано более 22 тысяч ФЛП и более 3 тысяч компаний. Всего с момента старта полномасштабной войны было зарегистрировано около 150 тысяч новых ФЛП.

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster , по состоянию на начало сентября в Украине работает 73% заведений общепита — по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.

В настоящее время наибольшее количество кафе и ресторанов работает в Волынской (88%), Тернопольской (85%) и Черкасской (83%) областях.

Наименьшее количество заведений общепита возобновило работу во временно оккупированных и прифронтовых областях — Донецкой (12% по сравнению с показателями февраля), Харьковской (27%) и Херсонской (29%).

Обороты украинских кафе и ресторанов в августе немного упали и к концу месяца составляли 89% от показателей февраля. Интересно, что в большинстве заведений в условно тыловых регионах страны обороты даже больше довоенных — самый высокий показатель в Закарпатской области (143%), Волынской (138%) и Черкасской (135%).

По данным сервиса Хорошоп, украинцы возобновили покупки в украинских магазинах на 104% от довоенного времени.

С начала войны резервы — высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте — уменьшились на 7 миллиардов долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.