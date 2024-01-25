Соратник Зеленского объяснил, кому именно хотят предоставлять множественное гражданство — Finance.ua

Соратник Зеленского объяснил, кому именно хотят предоставлять множественное гражданство
Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отмечает, что нужно бороться за граждан, выехавших из Украины.
В интервью «Главкому» он рассказал о целях президентского законопроекта.
Политик отмечает, что множественное гражданство очень распространено в Европе, ведь это удобно: «В Европе гражданин не только гражданин своей страны, но и Евросоюза. Здесь главное препятствие для восприятия — советская ментальность, потому что в прошлом воспринимали наличие гражданства другой страны как предательство Родины. Надо избавиться психологически от этой советщины».
По его словам, одна из главных целей этого законопроекта — охватить тех украинцев, которые сейчас проживают за рубежом, и иностранцев, которые воюют на украинской стороне. Основная идея в том, что в Украине тяжелый демографический кризис, миллионы людей оказались за границей, и не известно, когда и сколько из них вернется.
«Такой закон, по-моему, должен создавать стимулы для этнических украинцев поддерживать связь со своей Родиной. Просто представьте ситуацию: молодой человек 17 лет, который пока не подлежит мобилизации, выехал на обучение в Германию или США, получил образование, работу и у него возникает вопрос, возвращаться ли домой? За период обучения он может получить местное гражданство и таким образом предстанет перед дилеммой — рвать ли полностью связи с Украиной? Чтобы этого не произошло, считаю, что нам нужно бороться за наших уехавших граждан», — замечает Александр Мережко.
Также он говорит, что этот законопроект может быть направлен на диаспору. Политик отмечает, что многие люди, которые приехали в Латинскую Америку еще после Второй мировой войны, имеют детей, но чувствуют себя украинцами и хотели бы получить украинское гражданство.
«Если наши диаспоряне, имея и американское, и украинское гражданство, будут влиять в полезном для нас русле на внешнюю политику США, то это тоже важно», — рассказывает Александр Мережко.
Нардеп подчеркнул, что законопроект предусматривает то, что украинцы, родившиеся за рубежом и имеющие другое гражданство, смогут получить также и украинское гражданство и внести свой вклад в развитие Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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