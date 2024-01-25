Соратник Зеленского объяснил, кому именно хотят предоставлять множественное гражданство — Finance.ua

Соратник Зеленского объяснил, кому именно хотят предоставлять множественное гражданство Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Соратник Зеленского объяснил, кому именно хотят предоставлять множественное гражданство

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отмечает, что нужно бороться за граждан, выехавших из Украины.

интервью «Главкому» он рассказал о целях президентского законопроекта.

Политик отмечает, что множественное гражданство очень распространено в Европе, ведь это удобно: «В Европе гражданин не только гражданин своей страны, но и Евросоюза. Здесь главное препятствие для восприятия — советская ментальность, потому что в прошлом воспринимали наличие гражданства другой страны как предательство Родины. Надо избавиться психологически от этой советщины».

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По его словам, одна из главных целей этого законопроекта — охватить тех украинцев, которые сейчас проживают за рубежом, и иностранцев, которые воюют на украинской стороне. Основная идея в том, что в Украине тяжелый демографический кризис, миллионы людей оказались за границей, и не известно, когда и сколько из них вернется.

«Такой закон, по-моему, должен создавать стимулы для этнических украинцев поддерживать связь со своей Родиной. Просто представьте ситуацию: молодой человек 17 лет, который пока не подлежит мобилизации, выехал на обучение в Германию или США, получил образование, работу и у него возникает вопрос, возвращаться ли домой? За период обучения он может получить местное гражданство и таким образом предстанет перед дилеммой — рвать ли полностью связи с Украиной? Чтобы этого не произошло, считаю, что нам нужно бороться за наших уехавших граждан», — замечает Александр Мережко.

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Также он говорит, что этот законопроект может быть направлен на диаспору. Политик отмечает, что многие люди, которые приехали в Латинскую Америку еще после Второй мировой войны, имеют детей, но чувствуют себя украинцами и хотели бы получить украинское гражданство.

«Если наши диаспоряне, имея и американское, и украинское гражданство, будут влиять в полезном для нас русле на внешнюю политику США, то это тоже важно», — рассказывает Александр Мережко.

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Нардеп подчеркнул, что законопроект предусматривает то, что украинцы, родившиеся за рубежом и имеющие другое гражданство, смогут получить также и украинское гражданство и внести свой вклад в развитие Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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