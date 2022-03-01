Сообщение для акционеров АКБ «Индустриалбанк» 28.02.2022 г. — Finance.ua

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Сообщение для акционеров АКБ «Индустриалбанк» 28.02.2022 г.

Сегодня 16:03 — Личные финансы

Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что отделения АКБ «Индустриалбанк» с целью обеспечения работы в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения работают в не штатном режиме с учетом безопасности ситуации в регионе и требований Постановления Правления НБУ No18 от 24 февраля 2022 года «О работу банковской системы в период введения военного положения».

При этом обращаем внимание, что выполнить: перевод средств с карты на карту, пополнить мобильный счет, заблокировать или разблокировать платежную карту, изменить лимиты, другое возможно в мобильном приложении Industrial24.

Просим отнестись с пониманием, так как все усилия Банка направлены на минимизацию рисков для жизни и здоровья клиентов и сотрудников.

Мира на нашей земле!

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