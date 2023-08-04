Сообщения рф об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу — Bloomberg — Finance.ua
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Сообщения рф об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу — Bloomberg

Фондовый рынок
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Сообщение Минобороны рф об атаке на порт Новороссийска сразу привело к повышению цен на пшеницу, которые накануне снизились до двухмесячных минимумов, при том что именно россия на сегодняшний день поставляет рекордные объемы пшеницы на мировые рынки, увеличивая поставки.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
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«Министерство обороны россии сообщило о попытке атаки на военно-морскую базу Новороссийск ночью двумя морскими беспилотниками, оба из которых были уничтожены. … Фьючерсы на пшеницу выросли после того, как российские власти закрыли порт Новороссийск для морского движения после атаки беспилотника» , — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, цены на пшеницу на этой неделе упали почти на 10%, а в четверг, 3 августа, были самыми низкими почти за два месяца.
В то же время россия на сегодняшний день поставляет рекордные объемы пшеницы на мировые рынки, увеличивая поставки.
Агентство также отмечает, что фьючерсы на пшеницу становятся все более нестабильными после того, как россия атаковала украинские морские и речные порты сразу после выхода из соглашения о разрешении на поставки украинского урожая через Черное море.
Взрывы в порту Новороссийска прокомментировала также пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк в эфире Радио Свобода, которая считает, что это может быть провокация россии.
«Здесь надо понимать, что вся поданная ситуация укладывается в те рамки провокаций, которые обещались на море, от имени российской стороны для обвинения Украины как страны, которая не может обеспечивать безопасность морскую и не благонадежна относительно порядка ведения навигации в Черном море», — сказала Гуменюк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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