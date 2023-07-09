Sony представила стереосистему из трех беспроводных колонок с объемным звуком — Finance.ua

Sony представила стереосистему из трех беспроводных колонок с объемным звуком Сегодня 02:58 — Фондовый рынок

Sony представила стереосистему из трех беспроводных колонок с объемным звуком

Большая новость от Sony: они объявили о запуске новой беспроводной аудиосистемы HT-AX7. Этот продукт гарантирует погружение в глубокий объемный звук, наполняющий пространство всего помещения благодаря созданию 360-градусной звуковой карты. Эта новая технология превращает обычный опыт прослушивания музыки в нечто гораздо более эмоционально насыщенное и глубокое.

В отличие от традиционных стереосистем, HT-AX7 не требует сложной установки или подключения. Система состоит из трех беспроводных колонок, которые можно просто расставить по комнате и запустить воспроизведение. Далее специально разработанные интеллектуальные алгоритмы (и приложение Sony | Home Entertainment Connect) обеспечивают создание мощного, объемного звука.

При подключении система может быть подключена к источнику звука через Bluetooth 5.2 или USB. Это придает гибкость использования с разными устройствами. Также возможно использование HT-AX7 в качестве одной большой колонки, когда меньшие колонки расположены на большой.

Что касается автономности, Sony HT-AX7 воспроизводит музыку до 30 часов без перерыва. Большая колонка заряжается за 4,5 часа, а более маленькие — за 4 часа. Sony также обещает, что всего 10 минут зарядки обеспечат до 2,5 часов воспроизведения — это удобно, если вы в спешке.

Цена новой беспроводной аудиосистемы HT-AX7 от Sony составляет 500 долларов. Для технологического шедевра, предлагающего непревзойденный аудиоопыт, это кажется вполне оправданной инвестицией.

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