Sony Pictures приостановила бизнес в россии — Finance.ua

Sony Pictures приостановила бизнес в россии

Сегодня 23:01 — Фондовый рынок

Sony Pictures прекращает все виды бизнеса в стране после вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает Variety.

Также компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила соглашения по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход в «цифре» своих фильмов в рф, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes.

Корпорация Sony Group также передала два миллиона долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для предоставления гуманитарной помощи людям в Украине.

«Наши мысли и молитвы остаются с пострадавшими, и мы надеемся, что вскоре можно будет найти мирное решение», — сказал глава Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра.

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