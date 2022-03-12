Sony Pictures приостановила бизнес в россии — Finance.ua
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Sony Pictures приостановила бизнес в россии

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Sony Pictures прекращает все виды бизнеса в стране после вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает Variety.
Также компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила соглашения по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход в «цифре» своих фильмов в рф, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes.
Корпорация Sony Group также передала два миллиона долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для предоставления гуманитарной помощи людям в Украине.
«Наши мысли и молитвы остаются с пострадавшими, и мы надеемся, что вскоре можно будет найти мирное решение», — сказал глава Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра.
По материалам: Mind
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