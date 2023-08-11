Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation

Фондовый рынок
16
Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation
Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation
Доход Sony в I квартале этого финансового года по сравнению с прошлым годом увеличился на 33%, до 3 трлн иен ($20,7 млрд). Операционная прибыль компании упала на 31% и составила 253 млрд иен.
Об этом пишет CNBC.
Sony заявила, что ее операционная прибыль пострадала от значительного снижения прибыли от финансовых услуг и кино- и фотобизнеса. Прибыль от финансовых услуг Sony упала на 61%, а киноподразделение потеряло 68% этого показателя.
При этом Sony повысила свой прогноз доходов на весь год на 6% до 12,2 трлн иен. Это связано с сильными показателями игрового подразделения PlayStation. Sony улучшила прогноз продаж игр и сетевых сервисов на 7% до 4,2 трлн иен. Прогноз прибыли остался неизменным — 270 млрд иен.
Читайте также
Sony ожидает, что год для ее игрового бизнеса PlayStation будет очень успешным. В апреле-июне компания продала 3,3 млн единиц PlayStation 5, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что Sony Group увеличит затраты на исследования и разработки в игровом сегменте, поскольку стремится усовершенствовать технологии в играх с живым общением и новой сфере «расширенной реальности», сочетающей в себе физический и цифровой миры.
В заканчивающемся в марте 2024 года финансовом году компания вложит 300 млрд иен (около $2,13 млрд) в исследования и разработки для своего игрового сегмента.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.