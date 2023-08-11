Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation — Finance.ua

Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation Сегодня 04:08 — Фондовый рынок

Sony ожидает высоких доходов за финансовый год благодаря сильным результатам PlayStation

Доход Sony в I квартале этого финансового года по сравнению с прошлым годом увеличился на 33%, до 3 трлн иен ($20,7 млрд). Операционная прибыль компании упала на 31% и составила 253 млрд иен.

Об этом пишет CNBC

Sony заявила, что ее операционная прибыль пострадала от значительного снижения прибыли от финансовых услуг и кино- и фотобизнеса. Прибыль от финансовых услуг Sony упала на 61%, а киноподразделение потеряло 68% этого показателя.

При этом Sony повысила свой прогноз доходов на весь год на 6% до 12,2 трлн иен. Это связано с сильными показателями игрового подразделения PlayStation. Sony улучшила прогноз продаж игр и сетевых сервисов на 7% до 4,2 трлн иен. Прогноз прибыли остался неизменным — 270 млрд иен.

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Sony ожидает, что год для ее игрового бизнеса PlayStation будет очень успешным. В апреле-июне компания продала 3,3 млн единиц PlayStation 5, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Sony Group увеличит затраты на исследования и разработки в игровом сегменте, поскольку стремится усовершенствовать технологии в играх с живым общением и новой сфере «расширенной реальности», сочетающей в себе физический и цифровой миры.

В заканчивающемся в марте 2024 года финансовом году компания вложит 300 млрд иен (около $2,13 млрд) в исследования и разработки для своего игрового сегмента.

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