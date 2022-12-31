Солнечные батареи быстрого развертывания снижают стоимость энергии — Finance.ua

Солнечные батареи быстрого развертывания снижают стоимость энергии Сегодня 03:12 — Энергетика

Солнечные батареи быстрого развертывания снижают стоимость энергии

Австралийская компания 5B разработала навесную складную солнечную батарею для быстрой и простой установки в промышленных масштабах. Команда из 10 человек способна покрыть площадь футбольного поля массивом мощностью 1,1 МВт за один день.

Компания заявляет, что это не только быстрый массив для установки, его также гораздо проще складывать и перемещать, чем другие конструкции, что делает его пригодным для непостоянных площадок.

Идея довольно проста — 5B собирает блоки Maverick из 40-90 больших солнечных панелей на заводе. Ряды ячеек закреплены на петлях с обоих концов, что позволяет аккуратно складывать в транспортировочный контейнер. Они укладываются в грузовики, чтобы их вывезли на место, где их снимают с грузовика с помощью вилочного погрузчика. Нужна только команда из трех человек, чтобы развернуть блоки в массивы и соединить их, и эта команда может развернуть около мегаватта солнечной энергии в неделю.

Компания заявляет, что ее восточно-западная компоновка обеспечивает вдвое больше энергии, чем установка одноосного трекера для данной площади, и это также более быстрый и более дешевый процесс установки. «Подключи и работай» приводит к снижению конечной стоимости энергии до 20%.

Стоимость самих панелей всегда была самой большой статьей затрат на солнечные батареи, поэтому затраты на установку были значительно меньше в схеме. Это несколько изменилось, поскольку цены на панели снизились — согласно отчету IRENA за 2019 год, затраты на установку могут меняться от 10% до общей стоимости солнечной фермы.

Таким образом, массив промышленного масштаба, который можно развернуть так быстро, используя так мало работников, наверняка будет большим преимуществом.

Portaltele По материалам:

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