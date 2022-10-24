Сокращение персонала в каждой пятой украинской компании: что будет с рынком труда (инфографика) — Finance.ua

Сокращение персонала в каждой пятой украинской компании: что будет с рынком труда (инфографика) Сегодня 09:06 — Личные финансы

Сокращение персонала в каждой пятой украинской компании: что будет с рынком труда (инфографика)

Война привела к кризисным явлениям на рынке труда. За семь месяцев военной агрессии рф против Украины почти 40% компаний сократили разное количество персонала. Еще 2% предприятий и организаций вовсе прекратили свою деятельность.

Многие украинцы испытывают острую потребность в основной работе или в дополнительных источниках заработка. Однако на всех работы не хватает, в период войны треть компаний прекратила набор персонала. Несмотря на постепенное восстановление рынка труда после полного падения в конце февраля 2022 года, количество вакансий остается до сих пор меньше, если сравнивать с довоенным периодом. Об этом идет речь в аналитике grc.ua.

К сожалению, волна сокращений еще будет продолжаться. Как показывает опрос украинских компаний, проведенный кадровым порталом grc.ua в сентябре, в ближайшие полгода планируется сокращение персонала почти 7% предприятий и организаций. 14,5% компаний предполагают с высокой вероятностью применение этого непопулярного метода оптимизации затрат в ближайшее время.

Чуть более половины (58,1%) опрошенных компаний пока не планируют сокращение, однако предполагают его вероятность, ибо сложно делать точные прогнозы в нестабильной ситуации войны.

Только каждая пятая компания (20,5%) уверена, что в ближайшие полгода не будет проводить сокращение персонала.

В большинстве компаний, которые планируют сократить штат, предвидят, что под действие оптимизационных мер подпадет 6-15% сотрудников. Массовые сокращения от 30% штата и более 50% коллектива планируют наименьшее количество предприятий и организаций.

Справка Finance.ua:

по опросу Нацбанка, украинские предприятия ожидают замедления темпов сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев;

другой опрос зафиксировал, что в сентябре 2022 года среди тех, кто имел работу до войны, работают 61%: полноценно — 36%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%. 37% потеряли работу и не работают.



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