Сохраняйте средства на депозите «Мобильный» в надежном европейском банке — Finance.ua

Восстановление и возвращение к нормальной жизни — насколько это возможно и там, и где это возможно в Украине — уже сейчас задача общества. Это фронт и линия обороны каждого сознательного украинца.
Наша банковская система достойно выдерживает испытания военным положением и продолжает обслуживать клиентов на должном уровне сервиса, предлагает удобные гибкие продукты. Идея Банк с начала боевых действий поддерживает работу в тех регионах, где это возможно без ущерба жизни и здоровью клиентов и работников.
Восстановление страны идет уже сейчас на мирных и освобожденных территориях. С возвращением к нормальной жизни мы продолжаем заботиться о безопасности, здоровье и спокойствии наших коллег и клиентов. Спокойствие — значит, что близкие нам люди здоровы, находятся в безопасных местах, имеют жилье и работу. Спокойствие — значит, что сбережения надежно хранятся в безопасном месте, защищены от воров и мошенников.
Идея Банк напоминает о главных правилах хранения сбережений в военное время, которые помогут клиентам чувствовать себя более уверенно и мобильно:
По соображениям безопасности в условиях военного состояния наличные средства (даже незначительные, но временно свободные) лучше разместить на депозите в надежном банке.
Депозит лучше выбрать с гибкими (короткими) сроками размещения и возможностью автоматической пролонгации.
Получать безопасную и гарантированную прибыль.
Следуя таким основам, с начала марта Идея Банк предложил клиентам новый депозит «Мобильный», предусматривающий следующие существенные условия по ссылке.
Ставка — 9% (на срок 1 месяц), 8,75% (21 день), 8,5% (14 дней), 8% (7 дней).
Срок — 1 месяц и 21, 14, 7 дней.
Минимальная сумма — 500 грн.
Валюта — гривна.
Выплата процентов — в конце срока.
С автоматической пролонгацией.
Депозит удобно оформить:
в отделении Идея Банка (список работающих отделений ежедневно обновляется на сайте банка);
Краткие сроки размещения важны в условиях, когда слишком быстро изменяются обстоятельства и планы.
Автоматическая пролонгация означает, что в случае отсутствия острой необходимости не нужно посещать отделение банка и переоформлять депозит на новый срок. Депозит автоматически пролонгируется на установленный срок — неделю, 14, 21 день или месяц, а проценты — поступят автоматически на указанный клиентом счет. В случае, если клиент не имеет планов пролонгировать депозит, его можно закрыть в мобильном O.Bank, переведя средства на текущий карточный счет.
Следует также заметить, что ставки по депозиту «Мобильный» — одни из наиболее выгодных на рынке в сегменте небольших банков с европейским капиталом.
Напомним, Идея Банк с 2017 года является членом автоматизированной системы выплат Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), через которую производятся выплаты средств вкладчикам неплатежеспособных банков. За это время более 50% вкладчиков неплатежеспособных банков переоформили свои вклады в Идея Банке.
С марта 2022 эти выплаты осуществляются клиентам АО «МР Банк» (ранее — АО «Сбербанк»). В настоящее время гарантированная государством сумма возмещения составляет 200 тыс. грн.
1 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон о 100% гарантировании вкладов в военное время, закон ожидает подписи Президента.
Идея Банк неоднократно признавалась экспертами в разных номинациях для розничных банков. Он является одним из наиболее эффективных среди украинских банков.
Банк продолжает лучшие стандарты и практики европейского банкинга, предлагая клиентам продукты в соответствии с их потребностями военного времени.
Сегодня сотрудники банка остаются профессионалами своего дела и в финансовой обороне работают на восстановление Украины.
Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша), которой принадлежит 100% акций банка.
С 1999 года Идея Банк является членом ФГВО.
Банк является уполномоченным Министерством финансов банком, через который может производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетной сферы.