Соглашение по госдолгу США не повлияет на поддержку Украины – Белый дом — Finance.ua

Соглашение по госдолгу США не повлияет на поддержку Украины – Белый дом Сегодня 15:16

Соглашение по госдолгу США не повлияет на поддержку Украины – Белый дом

Двухпартийное соглашение о повышении лимита госдолга и предотвращении дефолта в США не ограничит способность администрации Байдена предоставлять масштабное финансирование помощи Украине.

Об этом заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.

Она подтвердила, что новый масштабный пакет помощи для Украины не фигурирует в контексте переговоров по сокращению бюджетных расходов и повышению лимита государственного долга.

Любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, на которую не будут распространяться предусмотренные соглашением ограничения на федеральные расходы, как отметил один чиновник агентству Bloomberg.

Что нужно знать о соглашении

Напомним, президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении потолка госдолга США на два года и установлении новых ограничений расходов на этот период. Влиятельная Wall Street Journal считает, что этим положен конец противостоянию, которое грозило историческим дефолтом по государственному долгу США и ставило под угрозу мировую экономику.

Соглашение было объявлено спустя несколько часов после того, как Байден и Маккарти разговаривали по телефону в субботу вечером примерно 90 минут, после недель переговоров между Белым домом и лидерами Республиканской партии в Палате представителей, отмечает издание.

Соглашение требует одобрения обеих палат Конгресса. Маккарти заявил, что голосование может состояться в среду, 31 мая, в Палате представителей, где у республиканцев незначительное большинство, а некоторые консерваторы быстро заявили о своем несогласии.

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