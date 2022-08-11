SoftBank продаст 9% акций Alibaba с прибылью в $34 млрд — Finance.ua

SoftBank продаст 9% акций Alibaba с прибылью в $34 млрд
Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp. планирует отразить в отчетности за третий квартал доналоговую прибыль в размере более $34 млрд от продажи значительной доли бумаг китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.
Совет директоров SoftBank в среду одобрил продажу около 242 млн американских депозитарных расписок Alibaba, после чего ее доля в китайской компании снизится до 14,6% с 23,7% на конец июня, сообщает агентство Bloomberg.
Сделка состоится в форме досрочного выполнения форвардных контрактов — то есть компания откажется от возможности на каком-то этапе вернуть право на бумаги Alibaba, касающиеся этих форвардных контрактов. Во втором квартале SoftBank продала форвардные контракты на ADR Alibaba на сумму $10,5 млрд и еще на $6,8 млрд с начала третьего квартала.
SoftBank надеется таким образом поправить свою балансовую ведомость после провального второго квартала, в котором основной инвестфонд компании Vision Fund получил убыток в размере 2,33 трлн иен ($17,32 млрд).
Накануне стало известно, что SoftBank продала все акции сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc.
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