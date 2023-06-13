Соединенные Штаты продлили на год санкции против беларуси — Finance.ua

Соединенные Штаты продлили на год санкции против беларуси
Соединенные Штаты считают, что режим в беларуси в дальнейшем представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике Америки, поэтому действующие санкции против рб будут продлеваться на следующий годовой период.
Об этом говорится в официальном обращении президента США в Конгресс, обнародованном в понедельник Белым домом.
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«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и длительные злоупотребления продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — отмечается в документе.
Поэтому чрезвычайная ситуация, связанная с беларусью, объявленная ранее президентом США, которая предусматривает санкции и другие ограничения, продлевается на следующий год.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 178 россиян. Лица, к которым применены санкции, связаны с судебной системой россии.
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