Соцсеть X запустила несколько уровней подписки до $16 в месяц — Finance.ua
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Соцсеть X запустила несколько уровней подписки до $16 в месяц

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Соцсеть X запустила несколько уровней подписки до $16 в месяц
Соцсеть X запустила несколько уровней подписки до $16 в месяц
Соцсеть X, принадлежащая Илону Маску, начала предлагать новые платные уровни подписки для пользователей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пользователи смогут платить 3 доллара в месяц за базовый уровень, предоставляющий такие функции, как возможность редактировать посты и загружать более длинные видео.
Другой уровень подразумевает плату в 8 долларов и 16 долларов в месяц за подписку премиум+, чтобы получить такие преимущества, как синяя галочка, распределение доходов от рекламы и меньшее количество или отсутствие рекламы в своих новостных лентах. Пользователи, которые подписываются через платформы iOS и Android от Apple Inc., будут платить за подписку больше.
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После того как Маск купил компанию год назад, X отошла от рекламы и перешла на платную подписку. Согласно новому анализу независимого исследователя Тревиса Брауна, от 950 тыс. до 1,2 млн человек сейчас платят за премиум-сервис в соцсети X 8 долларов ежемесячно.
Напомним, Илон Маск планирует превратить социальную сеть X (бывший Twitter) в финансовый центр, который будет «управлять всем, что связано с деньгами» в жизни человека.

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По материалам:
Укрінформ
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