Соцработники будут получать доплаты к зарплатам — Finance.ua

Соцработники будут получать доплаты к зарплатам Сегодня 07:46 — Личные финансы

Соцработникам будут доплачивать за работу. Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, такую инициативу Минсоцполитики реализует совместно с ЮНИСЕФ.

«Мы понимаем, что специалистам, осуществляющим уход за людьми, не хватает заработной платы — это пока не слишком высокооплачиваемая работа в Украине. И мы вместе с ЮНИСЕФ введем доплаты всем специалистам социальной работы, чтобы сделать их труд более престижным, более востребованным и увеличить количество работников в этих направлениях, потому что их нам действительно не хватает», — подчеркнула чиновница.

По словам Жолнович, в настоящее время в социальной сфере задействовано около 250 тысяч человек. Но на социальных работников значительно увеличилась нагрузка из-за войны и увеличения количества нуждающихся в помощи. Как рассказывала министр ранее, один социальный работник должен обслуживать 10–30 тысяч человек.

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