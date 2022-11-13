Соцработники будут получать доплаты к зарплатам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Соцработники будут получать доплаты к зарплатам

Личные финансы
3
Соцработникам будут доплачивать за работу. Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, такую инициативу Минсоцполитики реализует совместно с ЮНИСЕФ.
«Мы понимаем, что специалистам, осуществляющим уход за людьми, не хватает заработной платы — это пока не слишком высокооплачиваемая работа в Украине. И мы вместе с ЮНИСЕФ введем доплаты всем специалистам социальной работы, чтобы сделать их труд более престижным, более востребованным и увеличить количество работников в этих направлениях, потому что их нам действительно не хватает», — подчеркнула чиновница.
По словам Жолнович, в настоящее время в социальной сфере задействовано около 250 тысяч человек. Но на социальных работников значительно увеличилась нагрузка из-за войны и увеличения количества нуждающихся в помощи. Как рассказывала министр ранее, один социальный работник должен обслуживать 10–30 тысяч человек.
Получить заем до зарплаты 👛
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.