Социальные выплаты в 2023 году: какие продлены автоматически, а когда нужно обращаться повторно — Finance.ua

Социальные выплаты в 2023 году: какие продлены автоматически, а когда нужно обращаться повторно
С 1 января 2023 года социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его окончания. Но в некоторых случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Кому за выплатами обращаться не нужно
В первую очередь выплаты продлены детям в сложных жизненных обстоятельствах, в частности:
- детям, над которыми осуществляют опеку или попечительство;
- которые больны тяжелыми заболеваниями;
- которые имеют инвалидность или чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.
Также продлен срок выплат пособий гражданам:
- которые не имеют права на пенсию и/или являются лицами с инвалидностью;
- которые имеют инвалидность с детства или ухаживают за лицами (с инвалидностью I и II группы с психическими расстройствами).
Трудоспособные лица, вынужденно не работающие из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, имеют переходный механизм выплаты ранее назначенных ежемесячных компенсаций до 31 декабря 2023 года.
Пособие на проживание ВПЛ тоже продлено автоматически без необходимости подачи каких-либо документов.
Кому нужно обратиться в органы соцзащиты
В отдельных случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение помощи.
В частности, речь идет о помощи малообеспеченным семьям и одиноким матерям, получающим выплаты на детей, лицам, которые получали временную помощь из-за достижения общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансово-имущественного положения семей.
В Минсоцполитики отметили, что обращаться за продлением получения выплат малообеспеченным, одиноким и лицам, которые получали временную помощь из-за достижения общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, не нужно, если получатель таких пособий живет на временно оккупированной территории или территориях проведения активных боевых действий. В этих случаях продление также происходит автоматически без обращения.
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