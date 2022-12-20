Социальное жилье во Львове: ЕС выделит на строительство €19,5 миллиона — Finance.ua
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Социальное жилье во Львове: ЕС выделит на строительство €19,5 миллиона

Недвижимость
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Еврокомиссия подписала соглашение со Львовом о выделении 19,5 миллиона евро на строительство социального жилья для пострадавших в результате войны украинцев.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
«Европейская комиссия выделит 19,5 миллиона евро на строительство социального жилья во Львове для пострадавших от войны украинцев. Такое соглашение подписали только что с Екатериной Матерновой, возглавляющей группу поддержки Украины в ЕС. Впервые столь большую сумму Еврокомиссия выделяет именно на город», — написал Садовый.
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Он отметил, что 23 декабря завершается международный архитектурный конкурс по строительству этого жилья. Архитекторы должны предложить качественный проект, который в кратчайшие сроки будет реализован.
Напомним, в сентябре в Украине начала работу программа временного социального жилья для многодетных семей, вынужденных переселенцев и семей, жилье которых разрушено в результате боевых действий. Правительство нарабатывает различные механизмы решения жилищной проблемы украинцев, которых агрессор лишил крова. Один из них — предоставление жилья для временного проживания.
По материалам:
Укрінформ
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