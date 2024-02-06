Социальная сеть Bluesky становится доступной для всех — Finance.ua

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Социальная сеть Bluesky становится доступной для всех

Технологии&Авто
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Социальная сеть Bluesky становится доступной для всех
Социальная сеть Bluesky становится доступной для всех, www.nytimes.com
Децентрализованная социальная сеть Bluesky, соучредителем которой был бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси, отказалась от системы приглашений, став общедоступной.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Bluesky в настоящее время насчитывает около 3 млн пользователей. Ранее соцсеть допускала новых пользователей только с помощью кода приглашения, чтобы гарантировать, что поддерживающая сеть технология сможет справиться с трафиком.
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Еще одним ключевым признаком Bluesky является децентрализация, поскольку данные пользователей переходят под их полный контроль и компании больше не имеют на них прав.
Со временем Bluesky стал одним из главных альтернатив X, особенно для тех, кто разочаровался во владельце компании Илоне Маске. Дорси покинул Twitter в конце 2021 года, хотя усилия Bluesky продолжаются как отдельная организация, неизвестно, примет ли X когда-нибудь протокол AT.
По статистике data.ai, к апрелю 2023 года это приложение на IOS получило более 375 тыс. загрузок. Теперь приложение доступно и для Android. Раньше присоединиться к Bluesky можно было только по приглашению.
По материалам:
Економічна Правда
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