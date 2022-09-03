Социальная помощь украинцам в Италии: как получить — Finance.ua

Социальная помощь украинцам в Италии: как получить Сегодня 15:09 — Мир

Социальная помощь украинцам в Италии: как получить

Процедура получения помощи украинским переселенцам в Италии в 2022 году. Эксперты портала visitukraine.today собрали всю важнейшую информацию в одном месте.

Лица, пользующиеся временной защитой, приравниваются с целью доступа в Национальную службу здравоохранения граждан Италии. Им будет выдан налоговый код, с помощью которого они смогут получить доступ к медицинским услугам.

Как подать заявление?

Для подачи заявки вам понадобится налоговый код, мобильный телефон и электронная почта. В зависимости от времени, истекшего с момента подачи заявления на получение разрешения на временное проживание и заявления, которое вы подаете на платформе, взнос может быть предоставлен вам одним ежемесячным платежом, двумя ежемесячными платежами.

Как получить доступ к национальной системе здравоохранения:

Несовершеннолетние. Регистрация с SSN действительна до 31/12/2022, из которой несовершеннолетний может бесплатно посещать PLS (педиатр по свободному выбору) и, следовательно, воспользоваться услугами, приглашенными в рецепте, как любой другой пациент, зарегистрированный с SSN, и с освобождением от оплаты

Несовершеннолетнее лицо, которое не имеет виз Шенгенской зоны, не обратилось в Главное управление полиции за разрешением на пребывание. Требуется выданный код STP (с возможным заявлением о малоообеспеченности).



Лицо, имеющее визу, выдаваемую в Шенгенской зоне, а также лицо, обратившееся в Квестуру за разрешением на пребывание и ожидающее ее выдачу. Возможность временной регистрации сроком на 6 месяцев с возможностью продления, с которой он может бесплатно посещать MMG (врача общей практики) и, следовательно, пользоваться услугами, которые запрашивают в рецепте, как любой другой пациент, зарегистрированный с SSN и с освобождением от талона E02, если он прикреплен к регистрационной форме вместо медицинской карты.



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Обратите внимание: граждане Украины, имеющие паспорт, могут пересекать границы ЕС без необходимости получения визы и находиться там не более 3 месяцев. Таким образом, виза Шенгенской зоны означает титул, дающий право на пребывание в стране более трех месяцев (например, виза для работы или учебы).

Обратитесь на сайт Servizio Sanitario, чтобы узнать, как получить код STP (Straniero Temporaneamente Presente — Временно присутствующий иностранец) или позвоните по бесплатному номеру 800 894 545.

Прием украинских беженцев

Согласно указу о помощи, принятому правительством 2 мая, была выделена новая помощь для приема украинских беженцев (на сегодняшний день в Италии находится более 107 000 человек).

Еще 58 миллионов евро планируется выделить муниципалитетам, организующим прием несовершеннолетних.

Таким образом, гарантируется возмещение расходов на душу населения в размере до 100 евро.

Организовано три режима приема беженцев:

в центрах CAS и SAI Министерства внутренних дел и местных органов власти, на которые выделяется 33 евро на человека в день;

с DIFFUSED HOSPITALITY, управляемой организациями и ассоциациями третьего сектора, опять же с возмещением 33 евро в день за каждого принятого беженца;



при автономном проживании беженцев у родственников и друзей: предусмотрено прямое ежемесячное возмещение в размере 300 евро на человека/150 на детей.



Временная защита для украинских беженцев

Правительство также подготовило указ, предусматривающий специальное разрешение на проживание сроком на 12 месяцев и может быть продлено еще на 6 месяцев как «временная защита» для украинских беженцев.

В частности, эта форма разрешения применима к:

гражданам Украины, проживающим в стране до 24 февраля 2022 года;

гражданам третьих стран или лицам без гражданства, которые уже пользовались международной защитой или ее эквивалентом, или видом на жительство в Украине;



членов семьи вышеупомянутых лиц.



Разрешение необходимо запросить в иммиграционных офисах Главного полицейского управления, а в электронном виде оно выдается бесплатно.

Помощь украинским переселенцам в Милане

Жители Украины, нуждающиеся в размещении, должны написать письмо в префектуру по адресу emergenzaucraina.pref_milano@interno.it, указав, сколько людей и когда ожидается их прибытие. Вы также можете связаться с региональным операционным центром 800-894545.

Кроме регионального номера можно также обратиться по телефону 02.02.02 в муниципалитет Милана, который предоставит любую полезную информацию и контакты компетентных органов из разных профилей.

Для украинских граждан, прибывающих на Центральный вокзал, Hub Ucraina представлен H24 в метро Mortirolo, информационным и первым пунктом приема, управляемым Protezione Civile и Progetto Arca, где ATS также оказывает медицинскую помощь. Центр «Украина» предоставляет всю основную информацию и сообщает о любых потребностях жилья в префектуру Милана для дальнейшего управления.

Для прибывающих на автобусах на автостоянку Lampugnano с 12 часов дня до 22 часов работает пункт первого контакта и ориентации, которым руководит Гражданская оборона муниципалитета Милана в сотрудничестве с Emergency. Здесь прибывающих из Украины сопровождают при регистрации и ориентируют на доступные варианты размещения.

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