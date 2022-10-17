Собирать дрова в лесу запрещено, но не всегда: за что можно получить штраф — Finance.ua

Собирать дрова в лесу запрещено, но не всегда: за что можно получить штраф Сегодня 06:29 — Личные финансы

Собирать дрова в лесу запрещено, но не всегда: за что можно получить штраф

В этом году отопительный сезон может сорваться из-за ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры. Именно поэтому большинство людей закупаются дровами, чтобы быть зимой с теплом, пишет ТСН

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Сергей Власенко сообщил, что спрос на дрова в Украине вырос вдвое. Однако собирать для отопления обычные дрова в лесу не всегда можно.

К примеру, в Лесном кодексе в статье 69 указывается: на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального документа — лесорубного билета или лесорубного разрешения.

Также в Лесном кодексе в статье 66 указано: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, бесплатно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и т.д., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.

Можно ли собирать дрова в лесу

Согласно Лесному кодексу Украины, все сухие и поваленные деревья — это лесные ресурсы, принадлежащие государству. Потому их нельзя использовать людям без специального разрешения лесохозяйственного предприятия.

Однако есть то, что вы можете собирать без каких-либо дополнительных документов. Это — лесная подстилка. То есть хвоя, листья, кора и мелкие веточки.

Как получить разрешение на заготовку дров

Кабинет Министров утвердил порядок выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов. Для этого вы получите специальный лесорубный билет. Его выдает исполнительная власть по лесному хозяйству, постоянные лесопользователи или лесохозяйственные предприятия.

Получить лесорубный билет можно также и в «Дія». Однако перед этим вы должны уплатить нормативный сбор в местный бюджет.

Ответственность, предусмотренная за сбор дров в лесу

Согласно статье 185 Уголовного кодекса Украины, сбор любых частей дерева на территории лесного фонда — кража чужого имущества. Вы можете получить штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или будете работать на общественных работах.

от 102 до 238 гривен. Также наказание за незаконный сбор дров в лесу предусмотрено в Кодексе Украины об административных нарушениях. Так, согласно статье 64 КУоАП «Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы» есть штраф

от 510 до 1020 гривен. За повторное нарушение вы уже заплатите от 1020 до 1530 гривен. Согласно статье 65 КУоАП «Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка», а это деревья, которые еще растут, может грозить штраф. За повторное нарушение вы уже заплатите

Также следует запомнить статью 65-1 КУоАП «Уничтожение или повреждение полезащитных полос и защитных лесных насаждений». Здесь штраф составляет от 510 до 680 гривен. За нарушение статьи 66-1 КУоАП «Уничтожение или повреждение подроста в лесах» заплатите от 51 до 102 гривен.

Pro Гроші По материалам:

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