Снижение процентной ставки по микрокредитам: как законопроект изменился ко второму чтению — Finance.ua

Снижение процентной ставки по микрокредитам: как законопроект изменился ко второму чтению Сегодня 15:48 — Кредит&Депозит

Снижение процентной ставки по микрокредитам: как законопроект изменился ко второму чтению

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект от Нацбанка № 9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов «до зарплаты». Законопроект претерпел изменения ко второму чтению.

Соответствующие изменения принял комитет Верховной Рады по налоговой политике, передает «Судебно-юридическая газета».

Так, микрофинансовым организациям планируют дать переходный месяц со дня вступления в силу закона на приведение своей деятельности к новым требованиям. В течение этого месяца Нацбанк не сможет применять никаких мер по несоблюдению требований закона.

Также увеличен до 240 дней переходный период для снижения ставки:

первые 4 месяца (120 дней) со дня вступления в силу закона максимальная ставка будет 2,5% в день.

следующие 4 месяца (120 дней) — максимальная ставка должна быть 1,5% в день.

Учитывая этот шаг, отмена запрета на взыскание штрафов и пени отсрочивается на 30 дней со дня вступления в силу законопроекта № 9422, чтобы пока существует угроза продолжения существования ставок в размере выше 2,5%, штрафы и пени взыскать было нельзя.

Также запрещено взыскание штрафов и пени по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу законопроекта, в том числе пролонгированных после вступления в силу.

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Кроме того, увеличен переходный период для банков — до 3 месяцев, с целью приведения ими своей деятельности в соответствие с законом.

На полгода отсрочат введение в действие норм, регулирующих функционирование кредитного реестра НБУ. Это связано с большой нагрузкой на поставщиков небанковских финансовых услуг в связи с изменениями в законодательстве.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, в этом году в месяц украинцы берут в среднем 650 тысяч микрозаймов. За полгода 2023 года выдано 3 884 875 микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2022 год украинцы взяли в МФО микрозаймов в общей сложности на 23,9 млрд грн;

перед тем как оформлять микрокредит, следует помнить, что деньги рано или поздно придется возвращать. Любой клиент, просрочивший кредит, рискует оказаться в долговой яме. Если вы уже попали в долговую яму и не можете выплатить кредит, лучший вариант — договориться с кредитором.

Економічна Правда По материалам:

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