СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше — Finance.ua

СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше

Сегодня 08:33

Стресс и потрясения обошлись белорусам в марте 692,9 млн дол. золотовалютных резервов, снижение составило 8,4%.

Об этом пишет местное издание «Наша нива».

Месяцем ранее тоже было уменьшение: резервы сократились на 259,1 миллиона долларов или на 3 процента. В итоге на 1 апреля 2022 года их общая сумма составила 7,57 млрд долларов.

«Снижение валютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери — это иностранная валюта, ее доля снизилась с 43 до 37 процентов. Доля золота увеличилась с 40 до 44 процентов», — говорится в сообщении.

В пересчете на доллар США и с учетом роста цен на драгоценный металл стоимость золота в резервах составляет 3,34 млрд. дол, а иностранной валюты осталось всего 2,8 млрд дол.

"Доля других активов в резервах очень мала. Ущерб от курсовых разниц в марте в иностранной валюте составил 730 миллионов долларов, или 21 процент.

100 миллионов долларов было израсходовано на погашение долга, остальное — продажа валюты для поддержки рубля и перевод валютных резервов на другие активы", — резюмируется в материале.

Напоминаем:

Правительство беларуси уже официально заявило, что некоторые кредиторы из числа «врагов» получат свои деньги только в белорусских рублях.

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