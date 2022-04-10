СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше — Finance.ua
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СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше

Сегодня 08:33
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Стресс и потрясения обошлись белорусам в марте 692,9 млн дол. золотовалютных резервов, снижение составило 8,4%.
Об этом пишет местное издание «Наша нива».
Месяцем ранее тоже было уменьшение: резервы сократились на 259,1 миллиона долларов или на 3 процента. В итоге на 1 апреля 2022 года их общая сумма составила 7,57 млрд долларов.
«Снижение валютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери — это иностранная валюта, ее доля снизилась с 43 до 37 процентов. Доля золота увеличилась с 40 до 44 процентов», — говорится в сообщении.
В пересчете на доллар США и с учетом роста цен на драгоценный металл стоимость золота в резервах составляет 3,34 млрд. дол, а иностранной валюты осталось всего 2,8 млрд дол.
"Доля других активов в резервах очень мала. Ущерб от курсовых разниц в марте в иностранной валюте составил 730 миллионов долларов, или 21 процент.
100 миллионов долларов было израсходовано на погашение долга, остальное — продажа валюты для поддержки рубля и перевод валютных резервов на другие активы", — резюмируется в материале.
Напоминаем:
Правительство беларуси уже официально заявило, что некоторые кредиторы из числа «врагов» получат свои деньги только в белорусских рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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