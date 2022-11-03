«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ — Finance.ua
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«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ

Казна и Политика
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«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ
«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ
Благодаря благотворительной акции «Смелая гривна» от Национального банка на нужды Вооруженных сил удалось собрать почти 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Благотворительная акция Национального банка „Смелая гривна“ завершена! Всего за три месяца — с 1 августа по 31 октября — все вместе мы собрали монетами почти 5 млн грн. Собранные средства перечислены на спецсчет НБУ, открытый для нужд обороны Украины», — сказано в сообщении.
Напомним, что в рамках акции каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен через сеть банков-партнеров:
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • IBOX BANK;
  • АТ «Мотор-Банк»;
  • Индустриалбанк;
  • Банк Инвестиций и Сбережений;
  • Радабанк;
  • RwSbank — РВС банк;
  • ПАО «МТБ БАНК»;
  • Украинский банк реконструкции и развития;
  • Укргазбанк;
  • А-Банк;
  • IdeaBank;
  • Банк Пивденный.
А также магазинов — Comfy и Hollywood Mall — ТРЦ Голливуд в Чернигове.
Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, бросив их в ящик в отделениях ПУМБ или в НБУ (г. Киев, Контрактовая площадь, 2а).
Эквивалент собранных монет также перечислен на спецсчет.
«Мы благодарны каждому, кто вносит свой вклад в победу, даже если речь идет всего лишь о 10 копейках. Также ценно то, что к акции по сбору монет на нужды обороны активно приобщались дети и учебные заведения. Участие в акции приняли 2 573 учебных заведения со всех уголков Украины, даже из оккупированных территорий», — прокомментировал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
В Нацбанке добавили, что если из-за ракетных обстрелов и перебоев со светом вы не успели передать собранные монеты в пункты приема до конца акции, то до 4 ноября включительно их еще можно будет перечислить на спецсчет в рамках акции «Смелая гривна» (только в отделениях Ощадбанка).

Где лучше хранить сбережения тем, кто находится на временно оккупированных территориях

По материалам:
Finance.ua
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