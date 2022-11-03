«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ — Finance.ua

«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ Сегодня 09:45 — Казна и Политика

«Смелая гривна»: в НБУ рассказали, какую сумму собрали для ВСУ

Благодаря благотворительной акции «Смелая гривна» от Национального банка на нужды Вооруженных сил удалось собрать почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Благотворительная акция Национального банка „Смелая гривна“ завершена! Всего за три месяца — с 1 августа по 31 октября — все вместе мы собрали монетами почти 5 млн грн. Собранные средства перечислены на спецсчет НБУ, открытый для нужд обороны Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, что в рамках акции каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен через сеть банков-партнеров:

Ощадбанк;

ПУМБ;

IBOX BANK;

АТ «Мотор-Банк»;

Индустриалбанк;

Банк Инвестиций и Сбережений;

Радабанк;

RwSbank — РВС банк;

ПАО «МТБ БАНК»;

Украинский банк реконструкции и развития;

Укргазбанк;

А-Банк;

IdeaBank;

Банк Пивденный.

А также магазинов — Comfy и Hollywood Mall — ТРЦ Голливуд в Чернигове.

Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, бросив их в ящик в отделениях ПУМБ или в НБУ (г. Киев, Контрактовая площадь, 2а).

Эквивалент собранных монет также перечислен на спецсчет.

«Мы благодарны каждому, кто вносит свой вклад в победу, даже если речь идет всего лишь о 10 копейках. Также ценно то, что к акции по сбору монет на нужды обороны активно приобщались дети и учебные заведения. Участие в акции приняли 2 573 учебных заведения со всех уголков Украины, даже из оккупированных территорий», — прокомментировал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

В Нацбанке добавили, что если из-за ракетных обстрелов и перебоев со светом вы не успели передать собранные монеты в пункты приема до конца акции, то до 4 ноября включительно их еще можно будет перечислить на спецсчет в рамках акции «Смелая гривна» (только в отделениях Ощадбанк а).

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