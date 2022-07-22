Сложности переквалификации: что мешает украинцам овладеть новой профессией во время войны — Finance.ua

Сложности переквалификации: что мешает украинцам овладеть новой профессией во время войны Сегодня 13:02 — Личные финансы

Сложности переквалификации: что мешает украинцам овладеть новой профессией во время войны

На украинском рынке труда по-прежнему остается повышенным спрос на рабочие места. Желающих найти работу гораздо больше, чем предложений.

Об этом свидетельствуют результаты блиц-опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua.

Среди тех, кто сталкивается с наибольшими проблемами трудоустройства — юристы, страхователи, государственные служащие, педагоги, специалисты сферы автомобильного транспорта.

«Эти профессии с начала войны наименее востребованы, новых вакансий для них крайне мало. Однако кризис затронул все без исключения профессиональные сферы. Количество вакансий на рынке труда до сих пор остается ниже, чем до войны», — говорят аналитики компании.

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Сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за недостаточного количества предложений работы в своей профессии, украинцы пытаются переквалифицироваться.

Так, как свидетельствуют опросы, только четверть специалистов не нуждается в переквалификации. 17% опрошенных продолжают поиски работы в своей профессии, еще 8% ищут дополнительную подработку, однако не меняют основную профессию. 2% опрошенных ответили, что не хотят начинать все с нуля и учиться новой профессии.

Как отмечается, несмотря на то, что смена профессии в некоторых случаях является едва ли не единственной возможностью найти работу во время войны, большинство украинцев сталкиваются с проблемами переквалификации из-за собственных страхов или инертности.

Что препятствует сменить профессию тем, кто хотел бы сделать это?

Подавляющее большинство из тех, кто не решается осуществить переквалификацию, не может определиться с профессией и сферой, где они могли бы работать дальше. Эти специалисты не знают, на какой работе они могут использовать свои знания и навыки.

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Среди страхов, с которыми сталкиваются в процессе смены рода деятельности, специалисты чаще называют опасения того, что не смогут реализоваться в новой профессии. Останавливает специалистов изменить профессию также страх того, что придется занять более низкий пост и, соответственно, снизить свой привычный уровень дохода. А еще страх того, что наработанный опыт станет ненужным и его невозможно будет применить в новой сфере.

Еще одной причиной, мешающей сменить профессию, является отсутствие возможности получить новые знания или образование.

Среди других причин, указанных респондентами, — страх разочароваться, испытать материальные трудности при поиске работы, отсутствие стабильности в стране, возраст, состояние здоровья и даже лень.

Справка Finance.ua:

на большинстве сайтов по поиску работы есть категория вакансий, на которую работодатель рассматривает кандидатов без опыта. Если вам за 40 и времени на курсы и образование нет, этот вариант может вам подойти;

профессиональные сферы сейчас восстанавливаются разными темпами. В последние месяцы в Украине увеличилась потребность в специалистах рабочих профессий, менеджерах по продажам, в сельское хозяйство и строительство. В то же время количество предложений работы для руководителей снизилось в общей структуре вакансий;

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 по оптимизации трудовых отношений. Документ предусматривает диджитализацию документооборота в трудовой сфере. Кроме того, проект закона предполагает увеличение продолжительности рабочей недели на объектах критической инфраструктуры.

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