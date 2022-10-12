Сложность майнинга Bitcoin обновила максимум — Finance.ua

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Сложность майнинга Bitcoin обновила максимум

Финтех и Карты
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Сложность майнинга Bitcoin обновила максимум
Сложность майнинга Bitcoin обновила максимум
В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты установила новый максимум на отметке 35,61 T. Прирост сразу на 13,55% стал крупнейшим с мая 2021 года.
Средний хешрейт за приблизительно за двухнедельный период с предыдущей коррекции показателя составил 254,8 EH/s, интервал между блоками — менее 9 минут вместо предусмотренным протоколом 10 минут.
Сложность майнинга Bitcoin обновила максимум
Согласно Glassnode, хешрейт сети (сглаженный 7-дневной скользящей средней) находится вблизи рекордной отметки в 257,9 EH/s, зафиксированной 6 октября.
Среди биткоин-пулов лидерство по доле в вычислительной мощности в сети сохраняет Foundry USA (29,34%). На второй и третьей позициях с предыдущего перерасчета сложности по-прежнему располагаются AntPool (20,67%) и F2Pool (13,78%).
Признавший в начале сентября проблемы с ликвидностью Poolin откатился в рейтинге уже на восьмую позицию с 2,36%.
Сложность майнинга Bitcoin обновила максимум
В июне аналитики Arcane Research обратили внимание, что денежный поток майнеров сократился на 80% по сравнению с пиком ноября 2021 года — до уровней двухлетней давности. На прибыльность добычи биткоина, помимо стагнации цены, оказали негативное влияние рост хешрейта и, соответственно, сложности, отметили эксперты.
Тогда же они допустили падение котировок цифрового золота до отметки $10 350. По оценке Glassnode, уровень безубыточности добычи биткоина составляет $18 300. В случае провала цены ниже этой отметки под угрозой ликвидации окажутся резервы майнеров в объеме 78 400 BTC.
В июне публичные компании индустрии впервые продали больше криптовалюты, чем добыли. В июле тенденция продолжилась.
По материалам:
Forklog
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