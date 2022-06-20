Словакия предложила использовать нефтепровод «Дружба» для поставки топлива в Украину — Finance.ua

Словакия предложила использовать нефтепровод «Дружба» для поставки топлива в Украину

Сегодня 20:21 — Энергетика

Стало известно, что Словакия предложила переоборудовать для поставок топлива в Украину нефтепровод «Дружба», по которому в страну поступает российская нефть.

Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик, передает ExPro.

Подробности. «В Украине большая часть нефтеперерабатывающих заводов разрушены. Украине нужно топливо. Магистральная труба „Дружбы“ используется для импорта сырой нефти. Вторая труба может быть приспособлена для транспортировки готовой продукции — дизельного топлива или бензина при разумных инвестициях», — пояснил Сулик.

По его словам, технико-экономическое обоснование будет предварительно подготовлено словацким оператором нефтепровода Transpetrol.

Отмечается, что кроме помощи Украине в этом плане есть и коммерческая составляющая. Однако пока неясно, сколько времени займет перепрофилирование «Дружбы» и во сколько это обойдется.

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