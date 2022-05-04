Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф — Finance.ua

Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф

Сегодня 08:26 — Энергетика

Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф

Словакия намерена добиваться для себя исключения в случае введения Евросоюзом запрета на поставку российской нефти.

Об этом сообщил вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик, передает Reuters.

По его словам, Россия обеспечивает 100% потребностей словацких потребителей в нефти.

«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставку нефти», — сказал Сулик журналистам по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

Со ссылкой на представителей Евросоюза Reuters пишет, что ЕС может пойти на уступки Венгрии и Словакии для сохранения единства. Есть два варианта — исключение или длительный переходный период.

Накануне сообщалось, что Венгрия, Австрия и Словакия, до последнего времени блокировавшие нефтяные санкции, изменили решение.

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