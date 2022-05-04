Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф — Finance.ua
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Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф

Сегодня 08:26Энергетика
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Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рфСловакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф
Словакия намерена добиваться для себя исключения в случае введения Евросоюзом запрета на поставку российской нефти.
Об этом сообщил вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик, передает Reuters.
По его словам, Россия обеспечивает 100% потребностей словацких потребителей в нефти.
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«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставку нефти», — сказал Сулик журналистам по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
Со ссылкой на представителей Евросоюза Reuters пишет, что ЕС может пойти на уступки Венгрии и Словакии для сохранения единства. Есть два варианта — исключение или длительный переходный период.
Накануне сообщалось, что Венгрия, Австрия и Словакия, до последнего времени блокировавшие нефтяные санкции, изменили решение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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