Словакия попросит у ЕС об исключении при введении эмбарго на нефть рф — Finance.ua

«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставку нефти», — сказал Сулик журналистам по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
Со ссылкой на представителей Евросоюза Reuters пишет, что ЕС может пойти на уступки Венгрии и Словакии для сохранения единства. Есть два варианта — исключение или длительный переходный период.
Накануне сообщалось, что Венгрия, Австрия и Словакия, до последнего времени блокировавшие нефтяные санкции, изменили решение.