Словакия хочет отказаться от ядерного топлива россии: уже ищет альтернативу — Finance.ua

Словакия хочет отказаться от ядерного топлива россии: уже ищет альтернативу Сегодня 11:15 — Энергетика

В течение нескольких месяцев Словакия ведет переговоры с целью нахождения поставщиков ядерного топлива для АЭС на замену «Росатому».

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер на совместной с австрийским коллегой пресс-конференции в Вене.

"Если говорить об атомной энергетике, то да — более половины энергии в Словакии поступает от атомных электростанций. И речь идет о реакторах, которые до сих пор обеспечивались российским топливом.

Но уже несколько месяцев мы ведем переговоры с разными другими поставщиками и хотим найти альтернативное топливо", — подчеркнул Гегер.

По его словам, Словакия четко заявила, что хочет отказаться от российских ископаемых источников энергии, «при этом во всех сферах — будь то газ, нефть или атомное топливо».

При этом словацкий премьер признал, что этот процесс не будет быстрым.

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Укрінформ По материалам:

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