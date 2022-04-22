Следующий отопительный сезон Украина пройдет без российских энергоносителей — Finance.ua
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Следующий отопительный сезон Украина пройдет без российских энергоносителей

Сегодня 09:15Энергетика
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Отопительный сезон 2022/2023 годов будет отличаться от всех предыдущих не только для Украины, но и всей Европы. Украина пройдет его без каких-либо российских энергоносителей
Об этом сообщили в Минэнерго.
Это подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем блоге для Экономической правды «Выдержанный удар. Как Украина прошла отопительный сезон в условиях войны».
Глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас главная задача — остановить войну.
Это можно сделать, перекрыв вентиль ее финансирования. Для этого ЕС следует отказаться от покупки российских энергоресурсов. Эмбарго на импорт угля — первый, но недостаточный шаг. Это всего 4 млрд евро, между тем как газ и нефтепродукты стоят более 87 млрд евро в год для Европы", — отметил Герман Галущенко. Одним из средств избавиться от энергетической зависимости от россии также станет экспорт украинской электроэнергии в европейские страны, который мы сможем начать благодаря с ENTSO-E, убежден министр энергетики Украины.
«Но задача № 2 заключается в обеспечении стабильного прохождения следующего отопительного сезона — 2022/2023. Он будет отличаться от всех предыдущих. Не только для Украины, но и всей Европы. Следующий отопительный сезон Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей», — подчеркнул он. Ведь даже транзит газа по Украине россияне используют для шантажа: «в период наибольшего роста цен на рынках Европы в октябре-декабре среднемесячный транзит газа из рф в ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе. Это еще раз доказало, что цель газопроводов, которые строит рф, не экономическая». Герман Галущенко подчеркнул, что в этом отопительном сезоне Украина уже диверсифицировала поставки угля — больше половины импортируемого во время ОЗУ 2021/2022 угля поступило по морю — с ноября 2021 г. поступило 18 судов (1,424 млн тонн).
«На следующий сезон — будем отрабатывать логистику уже в плановом режиме. Кроме того, вместе с нашими западными партнерами разрабатываем механизмы диверсификации источников и поставок энергоносителей в Европу», — добавил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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