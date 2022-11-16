«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением — Finance.ua

«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением Сегодня 11:02 — Энергетика

«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением

Украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

По состоянию на утро 16 ноября в Киеве после массированной ракетной атаки России специалисты возобновили питание объектов критической инфраструктуры. В то же время, жителям всех регионов нужно быть готовыми к длительным отключениям света.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации и глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Благодаря слаженной работе энергетиков, работников всех коммунальных служб города Киева на данном этапе питание объектов критической инфраструктуры — восстановлено. Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме», — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Какими будут графики

дополнительно аварийные отключения. Согласно сообщению , сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также

Однако эксперты советуют подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут трудными.

«В то же время следующие несколько дней будут трудными: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно, нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию», — сказал он в эфире телемарафона.

Владимир Кудрицкий заверил, что у «Укрэнерго» есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые худшие. В то же время подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

Где уже возобновили электроснабжение

После обстрелов во вторник питание возобновили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. Во Львовской области энергоснабжение возобновили на 95%.

В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Еще четыре области находятся частично без света:

Волынская область — без электричества находится около 45 тыс. потребителей;

Тернопольская область — 90 тыс. потребителей;

Харьковская область — 90 тыс. потребителей;

Хмельницкая область — 105 тыс. потребителей.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.