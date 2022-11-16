«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением — Finance.ua
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«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением

Энергетика
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«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением
«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением
Украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.
По состоянию на утро 16 ноября в Киеве после массированной ракетной атаки России специалисты возобновили питание объектов критической инфраструктуры. В то же время, жителям всех регионов нужно быть готовыми к длительным отключениям света.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации и глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Благодаря слаженной работе энергетиков, работников всех коммунальных служб города Киева на данном этапе питание объектов критической инфраструктуры — восстановлено. Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме», — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Какими будут графики

Согласно сообщению, сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно аварийные отключения.
Однако эксперты советуют подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными.
«Следующие дни будут трудными»: украинцев предупредили о возможных значительных перебоях с энергоснабжением
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут трудными.
«В то же время следующие несколько дней будут трудными: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно, нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию», — сказал он в эфире телемарафона.

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Владимир Кудрицкий заверил, что у «Укрэнерго» есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые худшие. В то же время подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

Где уже возобновили электроснабжение

После обстрелов во вторник питание возобновили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. Во Львовской области энергоснабжение возобновили на 95%.
В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.
Еще четыре области находятся частично без света:
  • Волынская область — без электричества находится около 45 тыс. потребителей;
  • Тернопольская область — 90 тыс. потребителей;
  • Харьковская область — 90 тыс. потребителей;
  • Хмельницкая область — 105 тыс. потребителей.
По материалам:
ТСН
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