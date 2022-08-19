SkyUp получила первый с начала войны новый самолет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SkyUp получила первый с начала войны новый самолет

Фондовый рынок
43
SkyUp получила первый с начала войны новый самолет
SkyUp получила первый с начала войны новый самолет, skyup.aero
Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines 16 августа пополнила свой флот еще одним самолетом, ставшим первым пополнением украинского авиапарка с начала полномасштабной войны с россией.
Как отмечается в сообщении перевозчика, новый среднемагистральный Boeing 737-800 на 189 пассажиров выпущен в 2011 году и получит регистрационный номер UR-SQM «Майк».
«Его салон выполнен в конфигурации Boeing SkyInterior — улучшенным дизайном интерьера со светодиодной подсветкой и более удобными и вместительными багажными полками. SkyUp обеспечил переоборудование старых кресел на новые, еще более современные и комфортные кресла Geven, которые разработал известный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро», — сообщают в компании.
Самолет оснащен винглетами, а осенью по инициативе SkyUp планируется их обновление на раздвоенных Scimitar Winglets. Использование именно таких винглетов направлено на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и экономию топлива.
Этой осенью UR-SQM будет окрашен в классическую цветовую ливрею SkyUp. Он будет летать на международных рейсах в Европе и, как только появится такая возможность — в Украине.
Таким образом, флот, которым на сегодняшний день оперирует SkyUp Airlines, состоит из двух самолетов Boeing 737-700 NG на 149 мест и десяти Boeing 737-800 NG на 189 мест.
Отметим, что SkyUp, как и все другие авиакомпании, сейчас не выполняет рейсы в Украину из-за войны. Однако она использует свои самолеты для перевозки пассажиров европейских и турецких авиакомпаний, которые снимают их вместе с экипажами на условиях так называемого «мокрого лизинга», позволяющего SkyUp продолжать деятельность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.