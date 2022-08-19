SkyUp получила первый с начала войны новый самолет — Finance.ua

SkyUp получила первый с начала войны новый самолет Сегодня 23:38 — Фондовый рынок

SkyUp получила первый с начала войны новый самолет, skyup.aero

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines 16 августа пополнила свой флот еще одним самолетом, ставшим первым пополнением украинского авиапарка с начала полномасштабной войны с россией.

Как отмечается в сообщении перевозчика, новый среднемагистральный Boeing 737-800 на 189 пассажиров выпущен в 2011 году и получит регистрационный номер UR-SQM «Майк».

«Его салон выполнен в конфигурации Boeing SkyInterior — улучшенным дизайном интерьера со светодиодной подсветкой и более удобными и вместительными багажными полками. SkyUp обеспечил переоборудование старых кресел на новые, еще более современные и комфортные кресла Geven, которые разработал известный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро», — сообщают в компании.

Самолет оснащен винглетами, а осенью по инициативе SkyUp планируется их обновление на раздвоенных Scimitar Winglets. Использование именно таких винглетов направлено на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и экономию топлива.

Этой осенью UR-SQM будет окрашен в классическую цветовую ливрею SkyUp. Он будет летать на международных рейсах в Европе и, как только появится такая возможность — в Украине.

Таким образом, флот, которым на сегодняшний день оперирует SkyUp Airlines, состоит из двух самолетов Boeing 737-700 NG на 149 мест и десяти Boeing 737-800 NG на 189 мест.

Отметим, что SkyUp, как и все другие авиакомпании, сейчас не выполняет рейсы в Украину из-за войны. Однако она использует свои самолеты для перевозки пассажиров европейских и турецких авиакомпаний, которые снимают их вместе с экипажами на условиях так называемого «мокрого лизинга», позволяющего SkyUp продолжать деятельность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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