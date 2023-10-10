Скоро клиентам ПУМБ станет доступной государственная программа поддержки «Доступный факторинг» — Finance.ua

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Скоро клиентам ПУМБ станет доступной государственная программа поддержки «Доступный факторинг»

Фондовый рынок
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Скоро клиентам ПУМБ станет доступной государственная программа поддержки «Доступный факторинг»
Скоро клиентам ПУМБ станет доступной государственная программа поддержки «Доступный факторинг»
Правительство Украины приняло решение об обеспечении доступа украинского бизнеса к факторинговому финансированию.
Согласно условиям новой программы «Доступный факторинг», государство компенсирует стоимость факторинга, предоставленного банками, до уровня 13%.
Сегодня запуск факторинга с компенсацией процентов является важным шагом в содействии развитию малого и среднего бизнеса в Украине. Благодаря такой инициативе предприятия смогут получить доступ к необходимому и, что важно, доступному финансированию даже в период войны.
Факторинг — эффективный инструмент, который позволяет поставщикам получать до 100% стоимости поставленных товаров или предоставленных услуг еще до того, как заказчик рассчитается с ними. Он поможет избежать нехватки оборотных средств и не ожидать оплаты от покупателя месяцами.
Компенсации будут подлежать любые товары, услуги или работы украинского производства. Факторинг будут предоставлять банки-факторы, которые заключили договор о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства и предоставляют факторинговые услуги.
ПУМБ уже много лет удерживает позиции безоговорочного лидера в предоставлении факторинговых услуг, охватывая долю рынка более 52%. Имея колоссальный опыт и экспертизу, банк одним из первых поддержал инициативу и присоединился к разработке программы. В частности, непосредственное участие от банка приняла Людмила Бельдинская, руководитель отдела факторинга ПУМБ.
По материалам:
ПУМБ
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