Сколько женщин в украинском IT и какие должности они занимают (инфографика) — Finance.ua
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Сколько женщин в украинском IT и какие должности они занимают (инфографика)

Личные финансы
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Сколько женщин в украинском IT и какие должности они занимают (инфографика)
Сколько женщин в украинском IT и какие должности они занимают (инфографика), Фото: freepik.com
В настоящее время в Украине 271,7 тысячи ІТ-ФЛП, а из прошлогодних данных известно, что 87% всех ІТ-специалистов оформлены как ФЛП. Поэтому можно предположить, что сейчас в Украине всего 312 тысяч айтишников. Доля женщин составляет 23%. Из этого следует, что в украинском ІТ около 240,5 тысяч мужчин и 71,8 тысяч женщин.
Об этом свидетельствуют данные Dou.ua.
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Около 19 тысяч женщин в ІТ заняты в QA, а еще по 12 тысяч работают в разработке и HR/рекрутинге.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua
Половина всех айтишников — разработчики, и только 8% из них составляют женщины. Значительно больше женщин в двух следующих по количеству людей специализациях — 36% женщин среди QA и 39% среди менеджеров.
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Наибольшую долю относительно мужчин женщины составляют в таких специализациях, как HR/Recruiting — 92% и Sales — 73%.
Если же посмотреть, какие специализации выбирают женщины для работы, самая популярная — QA: 27% всех женщин работают тестировщицами.
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Также интересно, что разработчиков по количеству столько же, как и специалисток по HR/Recruiting — 17%. Несколько меньше доли женщин среди менеджеров — 10%, дизайнеров — 7%, аналитиков — 7%, маркетологов — 6%. Достаточно мало специалистов по Data Science — 2% и Support, Sales и Customer Success — по 1%. Также примечательно, что большинство женщин имеют технические специализации, как и все айтишники в целом.
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По материалам:
Dou
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