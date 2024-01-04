Сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов: ответ МВД — Finance.ua

Сколько в Украине открыто уголовных производств против уклонистов: ответ МВД Сегодня 14:44

В Украине открыто около 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто — ред.). 2600 таких материалов направлено в суд», — рассказал Клименко.

Он отметил, что правоохранители работают в рамках законодательства — это статья 306 Уголовного кодекса Украины.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

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В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или «помочь» другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители тем временем регулярно ликвидируют подобные «схемы».

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную «схему» уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Также недавно пограничники помешали четырем уклонистам пересечь украинско-румынскую границу по поддельным документам.

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