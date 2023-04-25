Сколько украинских акционерных обществ являются совладельцами российских компаний — исследование — Finance.ua

Сколько украинских акционерных обществ являются совладельцами российских компаний — исследование Сегодня 20:01 — Фондовый рынок

Сколько украинских акционерных обществ являются совладельцами российских компаний — исследование

Связи со страной-агрессором и другими странами зоны риска даже после года полномасштабной войны имеют место в украинской бизнес-среде.

Об этом свидетельствуют данные исследования Youcontrol.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила порядок раскрытия эмитентами ценных бумаг информации о наличии связей с иностранными государствами зоны риска во время действия военного положения. Срок подачи такой информации — до 30 апреля.

Аналитики R&D центра YouControl обнаружили, что по состоянию на конец апреля под данное требование НКЦБФР подпадают как минимум 340 акционерных обществ, 23 из них — это украинские АО, являющиеся совладельцами российских компаний.

Аналитики YouControl, используя официальные источники открытых данных (ЕГР, SMIDA, российский ЕГРЮО), сформировали выборку из 340 компаний, подпадающих под ключевые признаки действия решения НКЦБФР относительно наличия связей с иностранными государствами зоны риска во время действия военного положения и должны предоставить соответствующую информацию государственному регулятору.

В ходе исследования было установлено, что около 30% компаний по выборке работают в перерабатывающей промышленности: от производства пищевых продуктов и текстильных изделий до производства машин и оборудования. 19% занимаются торговлей разными видами товаров. 11% АО занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью и строительством. 7,5% привлечены в сфере недвижимости, 8% предоставляют финансовые услуги.

34% исследуемых компаний зарегистрированы в Киеве, 4% — в Киевской области. Места регистрации 15% предприятий — временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым. Значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской и Днепропетровской областях — 8% и около 5% компаний соответственно.

Более 90% исследуемых АО имеют связи с российской федерацией, чуть более 5% — с республикой беларусь.

Более 16% из исследуемых компаний принадлежат к ФПГ/группам компаний, которые добавлены в систему YouСontol. Это компании, имеющие отношение как к крупнейшим группам Украины — Привату, СКМ, Укрпроминвесту, Группам ДФ, так и к российским ФПГ — Росатом, ВТБ, АвтоВаз и другие.

Присутствие украинского бизнеса в рф

По состоянию на конец апреля 2023 года 23 украинских акционерных общества являются совладельцами российских компаний. Среди них:

ЧАО «Высшее учебное заведение «Межрегиональная Академия управления персоналом», совладелец учебного заведения в оккупированном Крыму и перерегистрирован в соответствии с российским законодательством;

совладельцами российского УПК «Штурмовики Сухого» являются 3 украинские компании: государственные ПАО «НТК «Электронприбор» и АО «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», а также ПАО «Днепропетровский агрегатный завод»;

с 2018 года одноименным торговым домом в москве владеет ЧАО «Днепровагонмаш», бенефициар которого — экс-народный депутат Украины и один из богатейших украинцев по версии журнала Forbes Ukraine Сергей Тигипко;

собственное представительство в москве также имеет торгово-промышленный холдинг, работающий в области холодильной техники и промопродуктов UBC Group;

национализированное в ноябре 2022 года ПАО «Мотор Сич» является совладельцем двух российских компаний — ООО «Борисфен-Авиа» и ООО «Авиаремонт-МС».

Банки с российским капиталом

4 украинских банковских учреждения в составе акционеров за период 2021-2022 годы имели российских представителей. В настоящее время эти банки находятся в стадии прекращения деятельности:

ПАО «Проминвестбанк», который с декабря 2022 года принадлежат Государству Украины в лице Государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины». До этого акционером компании была государственная российская корпорация развития ВЭБ.рф.

АО «Международный Резервный Банк» (ранее АО «Сбербанк»), 100% акций которого принадлежат российскому ПАО «Сбербанк россии», 50% акций которого принадлежат государству рф в лице Министерства финансов.

АО «Банк Форвард», акционером которого является российское АО «Банк русский Стандарт», а бенефициаром выступает Рустам Тарико, с октября 2022 года находящийся под санкциями СНБО.

АО «ВТБ Банк», принадлежащий одноименному российскому банку, более 60% акций которого принадлежат правительству рф в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Как компании скрывают связи с рф

Военные действия на востоке Украины в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение рф в Украину в феврале 2022 года, повлекли за собой наложение большого количества санкций Украиной и другими странами против граждан рф и российских компаний. Это явилось своеобразным толчком для поиска разнообразных путей обхода действия ограничительных мер.

Одним из распространенных способов такого обхода санкций стала смена страны гражданства и/или регистрации с рф на другие страны, в частности: Кипр, Израиль, Казахстан, Британия и другие.

Сокрытие данных по российским бенефициарам также возможно из-за неподачи соответствующей информации или предоставления недостоверной информации государственному регистратору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Youcontrol По материалам:

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