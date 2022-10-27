Сколько Украине потребуется ежемесячно на социальное обеспечение — Finance.ua

Сколько Украине потребуется ежемесячно на социальное обеспечение Сегодня 14:00

Незаконное вторжение России в Украину — основная причина мирового кризиса. Об этом заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко во время дискуссии «Война в Украине: Финансирование победы», организованной аналитическим центром Bruegel.

Было обсуждено, как Европа может финансово поддержать Украину в краткосрочной перспективе для ускорения победы в войне.

Сергей Марченко отметил, что большинство экономических и финансовых проблем в мире вызваны неспровоцированной войной рф.

«Украина способна остановить агрессора и, как следствие, глобальное влияние войны на весь мир, однако нам необходима поддержка международного сообщества, чтобы поскорее победить. Оружие, санкции, финансовая помощь — то, в чем мы нуждаемся больше всего», — отметил Министр финансов.

В то же время Сергей Марченко подчеркнул, что до войны у Украины была устойчивая экономическая ситуация.

«До войны наш дефицит составлял 3%, а долг к ВВП — около 50%. Однако полномасштабное вторжение нанесло сильный удар по нашей экономике, и мы прогнозируем спад ВВП более чем в 30% в этом году», — добавил Министр финансов.

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Борьба на финансовом фронте в течение 8 месяцев полномасштабной войны

В частности, он рассказал о выпуске военных облигаций, увеличении финансирования сектора обороны и обеспечении всех социальных расходов, привлечении 23,1 миллиарда долларов США внешнего финансирования, а также экономии 6 миллиардов долларов США благодаря договоренности с кредиторами Украины о приостановлении выплат долгов на 2 года.

В 2023 году Украине необходимо более 3 млрд долларов США финансовой поддержки ежемесячно только на покрытие социальных расходов.

Кроме того, государство нуждается в дополнительном финансировании для восстановления критической инфраструктуры в ближайшей перспективе.

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