Сколько украинцев считают Украину полностью готовой стать членом ЕС — опрос — Finance.ua
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Сколько украинцев считают Украину полностью готовой стать членом ЕС — опрос

Казна и Политика
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Более трех четвертей опрошенных украинцев заявили, что для них важно вступление Украины в Европейский Союз. В то же время респонденты довольно умеренно оценивают готовность Украины к членству в ЕС.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
«77% респондентов утверждают, что для них важно, чтобы Украина стала членом ЕС (из них 51% говорят, что это очень важно для них).
При этом с Запада на Восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом ЕС — с 86% до 62% (в частности, с 61% до 24% становится меньше тех, для кого это очень важно).
В то же время они отмечают, что в целом во всех регионах большинство людей считают это важным.
«Вместе с тем 60% респондентов настаивают, чтобы Украина отстаивала свои интересы, и готовы к тому, что вступление может отложиться на время. В противовес им 27% считают, что нужно выполнять все требования ЕС, чтобы только как можно скорее вступить в ЕС», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что респонденты умеренно оценивают готовность Украины к вступлению в ЕС. «Так, только 22% считают Украину полностью готовой, а 43% дипломатично говорят о необходимости реформ. Еще 25% считают Украину вообще неготовой», — показал опрос.
Кроме того, указывается, что 73% респондентов на регулярной основе (не реже одного раза в неделю) получают информацию об усилиях ЕС по помощи Украине во время войны.
«В то же время есть противоположное восприятие полезности и достаточности помощи. Хотя 75% признают помощь полезной, однако в то же время лишь 34% считают ее достаточной (а 56% считают, что помощь ЕС недостаточна)», — отметили авторы исследования.
По материалам:
УНІАН
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