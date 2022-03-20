Сколько украинцев попросили убежища в Финляндии — Finance.ua
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Сколько украинцев попросили убежища в Финляндии

Сегодня 22:34Личные финансы
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С 24 февраля 2395 граждан Украины обратились за международной защитой в Финляндию, а 648 человек подали прошение о предоставлении убежища.
Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.
Согласно пресс-релизу иммиграционной службы Финляндии, украинские беженцы могут получить временную защиту в скандинавской стране или в другом месте ЕС, учитывая чрезвычайные обстоятельства в Украине.
«Более трех миллионов человек покинули Украину. Хотя лишь часть из них прибыла в Финляндию, мы все же наблюдаем рост числа украинцев, которые ищут международную защиту в Финляндии», — сообщил Антти Лехтинен, директор отдела по предоставлению убежища.
Украинцы, получающие временную защиту, освобождаются от индивидуальной оценки потребности в защите, а статус позволяет беженцам работать и учиться в стране после предоставления вида на жительство.
Правительство Финляндии уже издало первые решения о разрешении на временное проживание для прибывающих украинцев. Украинцы, уже обратившиеся за приютом, также могут обратиться за временной защитой. Рассмотрение поданного заявления о предоставлении убежища будет приостановлено до предоставления вида на жительство на основании временной защиты.
Кроме того, иммиграционная служба организовала дополнительные места для размещения прибывающих украинцев, прибывающих в приемные центры. Открыты около 2000 единиц размещения и 27 центров приема, семь из которых предназначены для несовершеннолетних.
Финляндия утверждает, что следит за темпами миграции на границах и готова увеличить количество мест размещения, если в страну прибудет больше украинцев.
Иммиграционная служба Финляндии указывает, что в сотрудничестве с муниципалитетами, неправительственными организациями и разными компаниями, в зависимости от ситуации, она может обеспечить новые приемные центры.
По материалам: РБК-Україна
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