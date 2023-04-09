Сколько украинцев получили статус временной защиты в Европе — ООН Сегодня 18:17

С начала полномасштабного вторжения рф в странах Европы статус временной защиты получили 5008482 украинца.

Об этом сообщается в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ООН, за период с 31 января по 28 марта количество граждан, получивших официальный статус защиты в странах Европы, увеличилось на 185 тысяч человек.

Большинство украинцев со статусом временной защиты проживают в Польше — более 1,57 млн человек.

Второе место по количеству украинских беженцев занимает Германия — 922 тысячи украинцев.

Третье место — в Чехии нашли убежище 502 тысячи человек.

В Британии проживает более 191 тысячи украинских беженцев.

Более 173 тысяч украинцев получили убежище в Италии, а более 171 тысячи — в Испании.

Более 123 тысяч украинцев остановились в Румынии.

В Дании находятся 38 тысяч человек, в Финляндии — более 50 тысяч украинцев; во Франции — 119 тысяч человек.

Всего с 24 февраля 2022 года на территории Европы было зафиксировано более 8 млн украинских беженцев. Впоследствии часть из них вернулась домой или уехала в другие страны мира.

Возвращение домой

Напомним, по данным ООН, большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев — 77% и 79% соответственно — хотят как-нибудь вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.

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