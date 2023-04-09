Сколько украинцев получили статус временной защиты в Европе — ООН
С начала полномасштабного вторжения рф в странах Европы статус временной защиты получили 5008482 украинца.
Об этом сообщается в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным ООН, за период с 31 января по 28 марта количество граждан, получивших официальный статус защиты в странах Европы, увеличилось на 185 тысяч человек.
- Большинство украинцев со статусом временной защиты проживают в Польше — более 1,57 млн человек.
- Второе место по количеству украинских беженцев занимает Германия — 922 тысячи украинцев.
- Третье место — в Чехии нашли убежище 502 тысячи человек.
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В Британии проживает более 191 тысячи украинских беженцев.
Более 173 тысяч украинцев получили убежище в Италии, а более 171 тысячи — в Испании.
Более 123 тысяч украинцев остановились в Румынии.
В Дании находятся 38 тысяч человек, в Финляндии — более 50 тысяч украинцев; во Франции — 119 тысяч человек.
Всего с 24 февраля 2022 года на территории Европы было зафиксировано более 8 млн украинских беженцев. Впоследствии часть из них вернулась домой или уехала в другие страны мира.
Возвращение домой
Напомним, по данным ООН, большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев — 77% и 79% соответственно — хотят как-нибудь вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.
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