Сколько украинцев подали на банкротство за 3 года существования такой возможности — Finance.ua

Сколько украинцев подали на банкротство за 3 года существования такой возможности Сегодня 13:01 — Личные финансы

Сколько украинцев подали на банкротство за 3 года существования такой возможности

За три года существования процедуры банкротства для физических лиц процедура была начата в отношении 978 должников.

Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные собственного исследования данных Высшего хозяйственного суда Украины.

В 2019 году за первые неполные три месяца возможностью «обнулить» свой долг воспользовалось 10 украинцев.

Самый большой «бум» количества банкротов произошел в 2021 году. С момента вторжения рф в Украину количество банкротов несколько уменьшилось.

Что это за процедура

Банкротство физического лица — это легальная возможность обнулить свой долг. Раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица, физические лица оставались наедине с кредиторами и коллекторами. С помощью этой процедуры должник получает возможность рассчитаться по всем своим кредитным обязательствам и после этого «перезагрузить» финансовую жизнь.

Процедура банкротства не является финансовой индульгенцией и не подойдет «недобропорядочным» должникам — в частности, таким, которые:

после взятия на себя кредитных обязательств отчуждали имущество в пользу родственников или связанных с ним лиц;

не готовы предоставить кредиторам, арбитражному управляющему и суду полную достоверную информацию об имущественном положении — собственном и родственниках — за последние три года и, в случае необходимости, предоставить обоснованные ответы на дополнительные вопросы по этому поводу. Например, изучив декларацию должника об имущественном положении, арбитражный управляющий в интересах кредиторов, а также суд могут предложить должнику предоставить объяснения по источникам средств, использованных для приобретения имущества и т.п.

«Процедура неплатежеспособности с большой вероятностью подойдет добросовестному должнику, который в силу жизненных обстоятельств не в состоянии полностью погасить взятые на себя долговые обязательства. Человек готов способствовать максимально эффективному погашению долгов за счет той части своего имущества, которая подлежит реализации по закону, для скорейшего восстановления своей платежеспособности», — заявил Руслан Бандуристый, арбитражный управляющий.

В признании физического лица банкротом также есть определенные ограничения и последствия:

в течение 5 лет после признания банкротом человек не может открыть новую процедуру банкротства в отношении себя,

перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога банкрот обязан в письменном виде сообщать о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров,

в течение трех лет после признания банкротом человек не может считаться лицом с безупречной деловой репутацией — например, претендовать на должности, для которых это условие необходимо.

21 октября 2019 года вступил в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства. Уже 12 декабря суд впервые в Украине признал физическое лицо банкротом.

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