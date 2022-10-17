Сколько Украина экспортировала продовольствия по морю — Finance.ua

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Сколько Украина экспортировала продовольствия по морю

Аграрный рынок
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Украина смогла экспортировать морским путем почти 8 миллионов тонн продовольствия — это более 300 судов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.
«Хотя наши экспортные возможности еще далеко не полные, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия по морскому пути — это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность», — сказал он.
Президент подчеркнул необходимость расширения украинского зернового экспорта, потому что это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы, а также средства, чтобы провести посевную в следующем году.
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«Но и для всего мира — одна из ключевых гарантий стабильности. То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире, только усиливает репутацию нашего государства и облегчает нам создание новых связей в разных регионах», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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