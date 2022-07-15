Сколько Украина будет ощущать последствия войны против россии: ответ эксперта — Finance.ua

Сколько Украина будет ощущать последствия войны против россии: ответ эксперта Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украина будет ощущать последствия войны и через 10 лет. Все зависит от продолжительности российского военного вторжения и убытков экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта штаб-квартиры ВООЗ и соавтора курса по управлению стрессом «Самопомощь Плюс» Кена Карсвела.

Последствия войны будут зависеть от ее продолжительности и экономического ущерба нашей стране, заявил Карсвелл.

«Речь идет не только о физическом ущербе, но и об ущербе социальным связям, состоянию экономики, других факторах. Это комплексный вопрос. Но мы понимаем, что эти проблемы не исчезнут после окончания войны. Исследования свидетельствуют, что в 1 из 5 случаев такие риски еще будут и через 10 лет», — заявил эксперт.

В то же время Карсвелл отметил мощную систему общественных связей в Украине и добавил, что в будущем это поможет нашей стране выстроить новую жизнь.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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