Сколько Украина будет ощущать последствия войны против россии: ответ эксперта — Finance.ua
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Сколько Украина будет ощущать последствия войны против россии: ответ эксперта

Казна и Политика
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Украина будет ощущать последствия войны и через 10 лет. Все зависит от продолжительности российского военного вторжения и убытков экономики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта штаб-квартиры ВООЗ и соавтора курса по управлению стрессом «Самопомощь Плюс» Кена Карсвела.
Последствия войны будут зависеть от ее продолжительности и экономического ущерба нашей стране, заявил Карсвелл.
«Речь идет не только о физическом ущербе, но и об ущербе социальным связям, состоянию экономики, других факторах. Это комплексный вопрос. Но мы понимаем, что эти проблемы не исчезнут после окончания войны. Исследования свидетельствуют, что в 1 из 5 случаев такие риски еще будут и через 10 лет», — заявил эксперт.
В то же время Карсвелл отметил мощную систему общественных связей в Украине и добавил, что в будущем это поможет нашей стране выстроить новую жизнь.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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