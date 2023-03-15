Сколько стоят подержанные авто из-за границы — Finance.ua

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Сколько стоят подержанные авто из-за границы

Личные финансы
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Сколько стоят подержанные авто из-за границы
Сколько стоят подержанные авто из-за границы
Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи.
Об этом пишут Эксперты Института исследований авторынка.
По итогам последних 6 месяцев таких было 30,4% от общего количества ввезенных. В целом, 81,1% всех импортных легковых автомобилей в течение сентября-2022 — февраля-2023 стоили менее $10 тысяч.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Средняя цена импортной легковушки с пробегом за этот период составила $7 128. При этом за последние 6 месяцев самой низкой она была в ноябре ($6 518), самой высокой — в сентябре ($7 745). В феврале 2023 года автомобили из-за рубежа в среднем стоили $6 614. Для сравнения, это втрое больше, чем в июле-2022, когда этот показатель был на уровне $2 190.
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В целом, из-за низкой покупательной способности и сложной экономической ситуации в стране, украинцы в большинстве имеют возможность приобрести недорогой автомобиль. Поскольку высокие таможенные платежи делают импорт значительной части подержанных авто доступной ценовой категории экономически невыгодным, покупатели часто отказываются от покупки подержанного автомобиля из-за границы и предпочитают машины на внутреннем рынке.

В каких странах авто самые дешевые?

Самыми дорогими оказались подержанные легковые автомобили, которые украинцы привозили из ОАЭ. Их средняя стоимость составила 31,3 тысячи долларов. На втором месте разместился Китай (средняя стоимость $30,4 тыс.), а на третьем — Венгрия ($14,6 тыс.). Также средняя стоимость была достаточно высокой в автомобиле из Люксембурга ($13,1 тыс.) и Словении ($12,4 тыс.).
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Самая низкая средняя таможенная стоимость оказалась у подержанных легковушек из Финляндии ($2,9 тыс.), Латвии ($3,1 тыс.), Эстонии ($3,2 тыс.), Великобритании ($3,4 тыс.) и Швейцарии ($3,6 тыс.).
Сколько стоят подержанные авто из-за границы
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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