Сколько стоит традиционное рождественское блюдо в разных странах мира: рейтинг — Finance.ua

Сколько стоит традиционное рождественское блюдо в разных странах мира: рейтинг Сегодня 10:02 — Личные финансы

Сколько стоит традиционное рождественское блюдо в разных странах мира: рейтинг

Инфляция изрядно бьет по кошелькам покупателей со всего мира. И аналитики eToro выяснили, жителям каких стран придется заплатить больше всего за праздничный стол на Рождество и где рождественский ужин обойдется дешевле всего.

Так, эксперты инвестиционной компании eToro исследовали цены в местных супермаркетах 12 стран на трех континентах. Учитывали стоимость продуктов, необходимых для приготовления традиционных рождественских блюд в каждой из стран.

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"Семьи по всему миру ощущают последствия высокой инфляции. Наше глобальное исследование показывает, как она отразится на традиционном праздничном ужине",— сказал один из руководителей компании Бен Лейдер.

Сколько будет стоить рождественский ужин для семей из разных уголков мира

Немецкие семьи в этом году могут столкнуться с самым дорогим рождественским ужином в мире. Следовательно, типичное блюдо на Рождество в Германии — печеный гусиный ком с гарниром, а также беконом, яблоками и луком, будет стоить семье из четырех человек 66,70 евро (почти 2600 гривен).

При этом традиционная рождественская еда для жителей Румынии для четырех человек обойдется примерно в 26 евро (1000 гривен). Среди румын на Рождество принято готовить сармале с мамалыгой — блюдо, похожее на голубцы (фарш из риса и мяса, запеченный в мелких капустных или виноградных листьях).

Стоимость традиционного блюда на Рождество в разных странах мира:

Германия — гусиная грудинка с гарниром — £57,5 або 2579 грн;

Испания — индейка с гарниром — £52,5 або 2354 грн;

Италия — тортелине в бульоне — £41,1 або 1840 грн;

Нидерланды — рулеты из свинины — £38,9 або 1742 грн;

США — индейка с гарниром — £38,2 або 1715 грн;

Франция — индейка с гарниром — £35,4 або 1589 грн;

Австралия — барбекю — £30 або 1345 грн;

Дания — жареная свинина — £29,6 або 1325 грн;

Великобритания — индейка с гарниром — £28 або 1250 грн;

Польша — вареники с квашеной капустой и грибами — £26,2 або 1175 грн;

Норвегия — жареная свинина — £23,1 або 1036 грн;

Румыния — сармале с мамалыгой — £22,3 або 1000 грн.

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Телеканал 24 По материалам:

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