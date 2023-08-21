Сколько стоит собрать первоклассника в школу — Finance.ua

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Сколько стоит собрать первоклассника в школу

Личные финансы
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Сколько стоит собрать первоклассника в школу
Сколько стоит собрать первоклассника в школу
Собрать ребенка в первый класс в 2023 году минимально обойдется родителям почти в 4 тыс. грн. Большую часть расхода составляет школьная одежда. Такие результаты вытекают из подсчетов ЭП.
Чтобы определить, сколько стоит собрать ребенка в первый класс, учитывались минимальные цены на канцелярию, школьную и спортивную одежду в магазинах Rozetka и «Эпицентр».
Цены на комплекты указанных товаров на двух сайтах разнятся в пределах нескольких гривен.
Больше всего расходов занимает школьная одежда — от 1 930 грн для девочки и 1 830 грн для мальчика. За эти средства можно приобрести брюки, обувь, гольфик, блузку или рубашку, пиджак и юбку для девочки.
Сколько стоит собрать первоклассника в школу
Базовый спортивный комплект одежды обойдется в 700−900 грн. В эту сумму входит спортивный костюм, футболка, кроссовки и сумочка для обуви.
Рюкзак с ортопедической или анатомической спинкой можно найти от 400−450 грн. Минимальный набор для рисования (альбом, краски, кисточки, палитра и стакан) и набор для уроков труда (клей, ножницы, пластилин, цветной картон и бумага) можно приобрести от 100 и 130 грн соответственно.
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Можно также выбирать собранные наборы. К примеру, канцелярский набор школьника можно купить за 430 грн. В него входят цветные карандаши, ручки, краски, фломастеры, кисточки, пластилин и т. д.
Купить по пять тетрадей в клетку и косую линию можно до 100 грн, а ежедневник приобрести от 25 грн.
Детский пенал на несколько отделений можно купить от 125 грн.
По данным платформы онлайн-объявлений OLX, средняя сумма, чтобы полноценно собрать школьника в школу, составляет 4110 грн. В прошлом году аналогичный набор можно было приобрести за 3600 грн.
В среднем запросы на школьные принадлежности в 2023 году увеличились на 30% по сравнению с июлем 2022 года.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Економічна Правда
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