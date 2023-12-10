Сколько стоит новогодняя елка — Finance.ua

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Сколько стоит новогодняя елка

Личные финансы
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Сколько стоит новогодняя елка
Сколько стоит новогодняя елка
Сейчас стоимость живых новогодних деревьев примерно на 10% выше, чем в прошлом. Продажа елок и сосен официально стартовала 1 декабря.
«Цены не очень изменились. Сейчас от 1,5−2 метра сосна стоит 216 гривен, а елка — 246 гривен. То есть стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась процентов на 10», — рассказали в комментарии УНИАН в Киевском лесном хозяйстве.
В то же время сообщается, что в этом году продажи елок и сосен официально стартовали с 1 декабря, однако в основном это произошло с 4 декабря и продлится, скорее всего, до 30-го.
Также отмечается, что новогодние деревья срубают только с учетом спроса покупателей.
«Нет такого, что, например, срубили тысячу штук и потом их не реализовали», — подчеркнули в лесном хозяйстве.
В Киеве на Софийской площади установили главную елку. В этом году она 12-метровая.
В КМВА отмечают, что елка установлена ​​исключительно на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и электроэнергию.
В Киеве на Рождество и Новый год массовые празднования и ярмарки на открытой местности проводиться не будут. На период зимних праздников комендантский час будет действовать, как всегда — с 00:00 до 05:00.
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По материалам:
УНІАН
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